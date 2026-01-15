拼眾院選戰！日立憲民主黨聯手公明黨 組新黨或叫「中道改革」

日本政壇將迎來變動！最大在野黨立憲民主黨代表（黨魁）野田佳彥今（15）日和公明黨代表齊藤鐵夫舉行黨魁會議，2黨同意為接下來的眾議院選戰組成新政黨，黨名可能命名為「中道改革」。

立憲民主黨代表野田佳彥（右）和公明黨代表齊藤鐵夫（左）今舉行黨魁會議。 （圖／路透社）

根據《讀賣新聞》等日媒，公明黨過去曾是自民黨長期聯合執政夥伴，不過在去年10月，齊藤鐵夫以「政治與金錢」問題未獲得充分回答為由，告知自民黨無意繼續共同執政，讓持續26年的「自公」合作體制走向終結。公明黨最新的舉措也代表轉而與自民黨的最大對手合作。

日本首相高市早苗14日晚間與自民黨及目前聯合執政的日本維新會高層舉行會談，表態有意在本月23日召集的例行國會初期解散眾議院。

野田佳彥結束與齊藤鐵夫的會面後告訴記者，這是「將中道勢力定位在政治正中央的機會」。新政黨將以野田與齊藤擔任共同代表的體制開始運作。

另一方面，齊藤鐵夫就新政黨結成說明，「2黨在維持存續的狀態下設立新黨」。他同時表示，「參議院議員、地方議員將繼續隸屬於2黨」並表明在眾議院選舉的小選舉區中，公明黨方面不會推出候選人的方針。

