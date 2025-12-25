拼翻轉綠地二度參選台南市長 謝龍介承諾只做4年不連任

國民黨立委謝龍介獲徵召將參選2026台南市長。（圖／周志龍攝）

年末倒數6天，國民黨完成台南市長選舉徵召作業，正式提名立委謝龍介參選2026年台南市長。回顧四年前參選失利的經歷，謝龍介向支持者喊話，四年前「沒有走完的最後一哩路」，未來一年懇請台南市民與他同行，全力拚翻轉台南。

國民黨黨中央通過徵召案，確定由謝龍介再度投入台南市長選舉。這也是謝龍介第二次參選台南市長，四年前他獲得超過38萬名市民支持，但仍不敵民進黨在台南長期執政的結構優勢，最終以約4.5萬票差距落敗。

廣告 廣告

此次再獲國民黨徵召，參選台南市長，謝龍介回顧，四年前未能走完的最後一哩路，未來一年將再度懇請大家與他同行，持續為翻轉台南而努力。

謝龍介指出，過去提出的各項福利政策，未來將全面盤點、與時俱進，曾主張的興利除弊作法，也會因應情勢調整、對症下藥，相關內容將陸續向外界說明；但不變的是，市長持續直播接Call in、直接聽取民意的承諾，以及「只做四年、沒有包袱、專心做事而不是做官」的保證。

他也提到，四年前開票當晚，團隊在不被看好的情況下，一路拉鋸、震撼全國，最終小幅落敗仍留下遺憾；因此期盼這一次再度全力拚搏，翻轉台南，不留遺憾。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

男友狂啃紅蘿蔔！「每天3餐都吃」背後竟藏心碎真相 她聽完不捨哭了

違規小學大火釀13死！58歲女師救156人慘判重刑6年 網嘆：變替罪羊

成魔之路2／張文日常兩大開銷曝光 殺人魔鄭捷是他偶像