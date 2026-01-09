拼「人工生殖法」拜會立院！韓國瑜喊「在樓下要恭迎您」還送柯文哲春聯

記者楊士誼／台北報導

前民眾黨主席柯文哲近期積極推動人工生殖法修法，今（9）日更在現任主席黃國昌、民眾黨立委陳昭姿陪同下拜會立法院長韓國瑜，韓國瑜一看到柯文哲便是「哇」的一聲，隨即說道「我在樓下要恭迎您誒！」柯文哲笑著說道「不用、不用」，韓國瑜則是熱情的與柯文哲握手，還拍了柯文哲的手數下。韓國瑜也送出第一張「馬上幸福」春聯給柯文哲，在媒體簇擁下開心合照。

柯文哲、黃國昌、陳昭姿稍早自民眾黨團出發，從立院議場前的大道一路走來，且並未回答媒體提問。步上二樓後，只見韓國瑜與立院副院長江啟臣從院長室中走出，韓國瑜看到柯文哲便是「哇」的一聲，隨即說道「我在樓下要恭迎您誒！」柯文哲笑著說道「不用、不用」，韓國瑜則是熱情的與柯文哲握手，還拍了柯文哲的手數下。

廣告 廣告

民眾黨柯文哲、黃國昌、陳昭姿赴立院拜會韓國瑜。（圖／記者楊士誼攝影）

江啟臣隨即也與柯文哲握手表示歡迎，韓國瑜也與民眾黨團主任陳智菡、黃國昌握手致意。旋即韓國瑜向柯文哲表示，要送他第一張「馬上幸福」春聯，眾人隨即在媒體簇擁下拿著春聯合照，韓國瑜也表示，祝福柯文哲在新的一年能「馬上幸福」，柯文哲也笑著看春聯，隨後韓國瑜也祝在場媒體新年快樂、馬上幸福，眾人便進入會客室展開閉門會談。

韓國瑜看到柯文哲便「哇」的一聲，隨即向柯文哲表示「我在樓下要恭迎您欸！」（圖／記者楊士誼攝影）

更多三立新聞網報導

駁王世堅要求見柯文哲 韓國瑜：我主動邀請的！造成他困擾我很不好意思

主動見柯韓促藍綠白敘舊？王世堅親闢謠「韓國瑜致電邀情」：不會出席

遭酸「考試不及格留任」！陳昭姿反嗆林國成 與柯文哲簽訂內容全說了

陳昭姿為什麼可以留下來？！前民眾黨核心爆：不斷去「盧」柯文哲

