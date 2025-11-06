拼2026新北市長 劉和然發布形象照 宣示「準備好了」

新北市副市長劉和然近日進棚拍攝一系列全新形象照，正式為自己「升級定裝」。（新北市政府提供）

這次拍攝不僅展示不同造型風格，更傳遞出他「年輕、專業、準備好了」的明確訊號。（新北市政府提供）

拍攝造型從青春活力的大學T、專業幹練的襯衫，到正式典雅的西裝、輕鬆自然的休閒服，甚至還有特別設計的新北市棒球服，展現劉和然多面向的形象。（新北市政府提供）

劉和然強調，這次拍攝象徵著自己從幕僚到領航者的轉變，「我準備好了，要用更多行動回應新北市民對未來的期待。」（新北市政府提供）

新北市長侯友宜任期進入倒數階段，隨著民進黨選對會建議徵召立委蘇巧慧參選，選戰已提前升溫。新北市副市長劉和然也有意參選，近日他進棚拍攝一系列全新形象照，正式為自己「升級定裝」。這次拍攝不僅展示不同造型風格，更傳遞出他「年輕、專業、準備好了」的明確訊號。

拍攝造型從青春活力的大學T、專業幹練的襯衫，到正式典雅的西裝、輕鬆自然的休閒服，甚至還有特別設計的新北市棒球服，展現他多面向的形象。其中1套造型更向藝人許光漢致敬，穿搭風格神似，令人眼睛一亮，讓整組照片多了親切與潮流感。

廣告 廣告

劉和然表示，「這不只是拍照，而是一次責任感的展現。希望讓大家看到，不論是政務現場還是鏡頭前，我都以同樣的專業與熱情面對。」他也強調，這次拍攝象徵著自己從幕僚到領航者的轉變，「我準備好了，要用更多行動回應新北市民對未來的期待。」

從市政幕後走向聚光燈前，劉和然以新世代政治人物的姿態，詮釋「專業不僅在會議室，也能走進鏡頭裡」。這場形象拍攝，不只是換上新衣，更是宣示他，準備好了，迎接新北的下一個階段。

【看原文連結】