拼2026新北市長！蘇巧慧支持「新北大巨蛋」：一定可以帶來效益、但要有配套…提促進「觀光」要「說自己的故事」、以歷史文化為底蘊並「開發交通」

新北市府啟動大型場館選址新北市評估委託案，近期截止收件，新北大巨蛋將落腳樹林區機五整開區，還是淡水淡海新市鎮，引起各界關注。對此，民進黨立委、新北市長2026選舉候選人蘇巧慧今（18日）於電台節目《新聞放鞭炮》指出，新北大巨蛋一定可以帶來效益，但要有配套措施。

針對促成新北市的「觀光」，節目主持人周玉蔻詢問，是否會繼續延續新北市長侯友宜的「新北大巨蛋」政策。蘇巧慧回應，新北市應該要有「展覽場館」，不論是開演唱會、舉行展覽，「我們有這麼多人口，就代表有這麼多人才，所以展覽場館是必要的」。

蘇巧慧指出，她是支持「新北大巨蛋」的建設，但是除了地點要考慮之外，交通可及性、便利性也很重要。同時，蘇巧慧也提到，除了興建大巨蛋以外，如何「養」這顆蛋，平時的養護是誰要承接、承攬，也是很重要的一環。

蘇巧慧直言，大巨蛋一定能夠帶來效益，但是「蓋」大巨蛋只是一個工程，但未來如何「養」才是關鍵。她指出，後續要有什麼配套措施，都是需要規劃的。

談及新北市觀光產業，蘇巧慧表示，「讓新北市成為新北人認同、讓外地人喜愛的城市，是我的大目標」。她指出，新北市有許多充滿歷史意義的地方，包含淡水、金瓜石、九分、鶯歌等地，「光是『礦區』就有很多故事」。

蘇巧慧表示，新北市很多地方都是富含歷史文化為底蘊的，「所以我們要以這部分為脈絡，去開發周圍交通、配套旅宿，才有辦法推動觀光」。蘇巧慧說，對於推動觀光，「我會把它轉換為『說自己的故事』，去把這部分做得更好」。她指出，這是她相較於國民黨籍台北市副市長李四川、民眾黨主席黃國昌，比較不一樣的地方。

（圖片來源：新聞放鞭炮、新北市觀光旅遊網）

