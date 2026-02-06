《拾光之城：桃園行旅 文化探索》 登上二0二六臺北國際書展

《拾光之城：桃園行旅 文化探索》，登上二0二六臺北國際書展路，文化局長邱正生親自推薦。（文化局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市政府文化局於一一四年九月出版《拾光之城：桃園行旅 文化探索》，獲得廣大讀者關注與好評。書中透過桃園各文化館舍的歷史脈絡與空間故事，引領讀者重新認識城市與文化。為延續出版後的文化能量，本書於「二0二六臺北國際書展」再次登場，以國際書展為交流場域，讓來自國際各界的出版人與讀者群看見桃園文化的深度與多元樣貌。

文化局長邱正生於序文中表示：「文化策畫的起點，往往不是從理論出發，而是從一個具體問題開始。這個問題是：桃園有這麼豐富的文化資源，為什麼市民與旅人卻不容易『看見』、更難『走近』？於是，我們開始構思一本能被使用的文化行旅書——它不只是閱讀的文本，而是一份打開城市的實地路線圖，也是一場讓文化走進生活的實驗行動。」

近期，文化局進一步推動「Art Lighting II城市故事館－桃園城市故事館群燈光計畫」，以「共創」為核心精神，透過燈飾的共同製作，凝聚不同世代與多元社群，許多館舍更邀請國外藝術家與國內在地社群協作，結合回收材料與環保燈具進行創作，使每一盞燈在述說地方故事之餘，也激盪出多元而豐富的創意火花，各館舍持續推出豐富的節慶活動，陪伴市民大眾共度春節至元宵假期。

從一本書的書寫，到跨館舍的串聯活動，再到燈光策展的城市共創藝術活動，《拾光之城：桃園行旅 文化探索》不僅是一本文字紀錄，更是一份邀請社會大眾參與城市文化行動的地圖指南。