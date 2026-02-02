「拾光．溯源－跨越時空的記憶對話」在溫哥華登場 (圖)

其他人也在看
媽祖同意了 白沙屯媽祖擲筊決定4/13南下進香全程八天七夜
苗栗白沙屯拱天宮媽祖一年一度徒步南下雲林北港朝天宮進香，去年報名香燈腳人數逼近33萬人再創歷史新高。拱天宮今天（2日）下午1點依古禮進行擲筊，現場全程直播吸引上萬信眾收看，最後擲筊結果訂於4月13日出
【2026年2月活動推薦】寶可夢台南、淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、元宵燈會、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了2月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，2月有寶可夢台南、淡水天元宮櫻花季、台中史努比、元宵燈會、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！
通霄神社熱鬧開幕 鍾東錦見證歷史風華
通霄鎮公所1月31日舉辦「通通共好˙霄語欣生」通霄神社開幕活動，苗栗縣長鍾東錦參與這場文化盛會，感謝通霄鎮公所團隊，對文化資產保存活化的用心，現場布置許多日本元素，讓人身歷其境彷彿一秒來到日本一遊。通霄神社興建於1937年是臺灣少數完整留存的神社建築，目前通霄神社相關5項修復計畫已獲核定，後續會持續修復社務所，預計修復總經費4,752萬，115年度已獲文化部核定補助3,088萬，今年將啟動修復工程，預計工期為2年。通霄鎮公所以「文化保存與傳承」為核心願景，通霄神社開幕活動規畫日式舞蹈表演、文化體驗及特色市集等，引導民眾深入了解通霄神社的歷史背景與文化意涵，藉以形塑通霄文化觀光品牌形象，促進地方認同感，並進一步帶動在地經濟發展與觀光動能。31日公所特於開幕活動推出「回饋鎮民市集券」，利用免費市集券鼓勵鎮民走入神社園區、體驗市集消費，吸引大批人潮熱情參與，縣長鍾東錦也在繁忙公務行程後趕抵現場，換上應景服飾共同見證歷史建築的風華再現，通霄鎮長張可欣更身穿和服與舞者老師們一起走秀表演，現場布置繪馬、燈籠等讓人彷彿置身日本。縣長鍾東錦表示，通霄神社周邊在公所用心規劃下打造得很有味道，且地理位置極
2026台北電玩展狂吸40萬人圓滿落幕，明年展期搶先曝光
2026台北國際電玩展（TGS）在玩家滿滿的熱情中畫下完美句點！今年不僅人氣爆棚，四天展期累計吸引近40萬人次進場，再度刷新近年紀錄。現場除了試玩機台一座難求，各大攤位的精彩活動更是讓玩家目不轉睛。而首兩日登場的商務區與亞太遊戲高峰會，也持續穩固TGS作為亞太遊戲產業關鍵樞紐的地位。
3媽同框! 山邊媽.旱溪媽.大庄媽合體逛大慶夜市
中部中心／綜合報導苗栗後龍山邊媽祖，百年來首度贊境台中市區，在樂成宮停駕7天後，即將返回苗栗，上週攜手旱溪媽祖、大庄媽祖，一同現身旱溪夜市，相隔1個周，三位媽祖再次同框合體，一起到南區逛大慶夜市，現場有民眾意外發現媽祖鑾轎就在身邊，開心直呼，比中頭獎還開心！整條路被人潮塞得滿滿滿，民眾一邊拿著手機紀錄，一邊倒退，三位媽祖，起駕出發，逛夜市囉！三媽同框! 山邊媽.旱溪媽.大庄媽合體逛大慶夜市（圖／民視新聞）鑾轎隊伍在夜市來回穿梭，逛了一攤又一攤，三位媽祖同框逛夜市，場面實在難得一見，逛夜市的民眾，也自動靠向兩側，讓媽祖鑾轎通行，不過除了逛夜市，媽祖娘娘，也不忘替民眾賜福。苗栗後龍山邊媽祖，24日和姊妹淘，東區樂成宮旱溪媽祖及梧棲浩天宮大庄媽，剛逛過旱溪夜市，似乎是意猶未盡，時隔一周，3位媽祖娘娘再度同框，來到大慶夜市繞境賜福，不過當要從樂成宮出發前，還發生了小插曲。小插曲! 山邊媽不搭車前往夜市 山邊媽祖改 徒步抵大慶夜市（圖／翻攝畫面）山邊媽祖宮董事長雙手合十，向媽祖詢問，要不要搭車去逛夜市，車輛也都已經準備好，要搭隨時可以搭，不過董事長確認了好多次，媽祖不搭就是不搭，一群人徒步1個多小時，終於抵達大慶夜市。3位媽祖同框逛夜市，畫面難得，也讓民眾近距離感受到，媽祖們的庇佑。原文出處：三媽同框！山邊媽、旱溪媽、大庄媽 合體逛大慶夜市 更多民視新聞報導時尚山邊媽祖來了!台中市區贊境賜福 民眾搶鑽轎腳山邊媽祖神轎突臨停3分鐘 楊瓊瓔聽到「這一句」嗨了賴清德、蕭美琴異口同聲 分享防災避難片都喊「這4字」
臺南市長公館年末關懷弱勢 邀名師揮毫、地方團體演出 與弱勢家庭歡喜辭舊歲
迎接農曆春節，臺南市政府秘書處與新營區公所特於新營區市長公館舉辦關懷弱勢家庭歲末迎春活動，邀大師揮毫贈春聯、北台南家扶中心義賣、春節應景歌謠演出及氣球表演；黃偉哲市長牽手劉育菁及秘書處長黃國照、新營區長陳宏田、柳營區長劉發仲、後壁區長李至彬、白河區長董麗華、鹽水區長陳文琪也以春聯祝福大家「金馬伍吉」。劉育菁表示，優先照顧弱勢是黃偉哲市長重要施政理念，此次活動邀新營在地弱勢家庭及家扶中心共同參與，除讓市民感受社會暖流，也希望發揮「拋磚引玉」作用，讓溫馨與感動在城市中延續，促成更多公私協力公益力量。劉育菁指出，為創造地方商機，打造臺南成為節慶活動第一品牌，新春期間市府推出新營波光節、鹽水月津港燈節、後壁臺灣國際蘭展；新營天鵝湖化身為會發光的夢境森林，月津港燈節展出日韓等國外藝 ...
永靖鄉公所新春揮毫 捐發票贈春聯結合公益送暖
農曆新年將至，為增添鄉里年節氣氛並推廣書法藝術，永靖鄉公所於今（31）日上午8時30分，在公所前廣場盛大舉行「115年新春揮毫捐發票贈春聯暨公益義賣活動」。活動邀請沈宗儒、劉建居等數十位書法老師現場揮毫，吸引大批鄉親熱烈參與，現場充滿濃濃的墨香與年味。永靖鄉公所每年的新春揮毫都是地方盛事。今年特別邀請沈宗儒、劉建居等多位書法家親臨現場，落筆蒼勁有力，將對新年的祝福化作一副副精美的春聯。鄉公所今年持續結合公益，民眾只需憑1月紙本或雲端發票二張，即可兌換現場揮毫或預先書寫的春聯一副。活動募集的發票將全數捐贈予華山基金會等公益團體，讓鄉親在除舊佈新的同時，也能發揮愛心，為社會弱勢族群送上暖冬祝福。活動由熱力四射的「社區迎賓熱場」拉開序幕，永北、新莊、永南、五福社區接力演出，展現永靖鄉親的活力；隨後由「敦厚太鼓團」帶來震撼人心的開場表演。永靖鄉長魏碩衛表示，春聯象徵家家戶戶對新年的期許，透過這項活動，不僅能保存與傳承書法文化，更重要的是結合公益與愛心。魏鄉長也在上午10時親自發送限量「大吉大利」紅包袋，向現場鄉親拜早年，祝賀大家馬年行大運、平安順心。除了揮毫活動外，現場還結合寒冬送暖活動、公益
3媽迺大慶夜市！山邊媽、旱溪媽、大庄媽合體 狂吸數千人
山邊媽祖、白沙屯媽祖每年共乘鑾轎南下進香，吸引數10萬人跟隨。山邊媽祖上週六與台中東區旱溪媽祖、梧棲大庄媽祖首次3座媽祖鑾轎一起逛旱溪夜市，3尊媽祖今再度聚首，到大慶夜市賜福，山邊媽祖鑾轎點綴紫色花朵，來回穿梭，民眾夾道歡迎，遇到小朋友還特別停轎賜福保佑；夜市聚集數百公尺人龍，虔誠跪拜躦轎底，夜市變
金門陶瓷廠攜手酒廠！ 推消防栓造型酒「消火氣、除煩惱」
民視新聞／綜合報導金門陶瓷廠為了推動文化創意以及陶瓷工藝結合，特別跨界跟酒廠合作，推出消防栓造型酒，象徵消火氣、除煩惱，陶瓷廠廠長說，會決定以消防栓為造型，除了自己以前當過消防員外，消防栓在安全上也代表水源的源源不絕，而水更是代表財富，希望財富能源源不絕。走進展示間，各式各樣花色、造型的酒瓶，井然有序的陳列在櫃子上，但看著看著，奇怪，應該在戶外的消防栓，怎麼也在這，原來這是今年金門陶瓷廠推出的造型酒。為了推動文化創意與陶瓷工藝結合的成果，金門陶瓷廠特別推出全新設計的消防栓造型主題酒，以防災、守護為核心概念，主打消火氣，除煩惱，能替日常生活帶來療癒。陶瓷廠廠長說，製作團隊希望每一項產品都能傳遞故事與溫度，而不是只是個容器，另外他也表示，陶瓷廠近年積極發展文創商品，希望讓陶瓷走入生活、融入日常，以更貼近大眾的方式展現金門工藝的魅力。除了跨界推出造型酒，金門陶瓷廠也說，未來將持續推動工藝創新，結合金門文化、生活題材與多元設計元素，開發更多具有故事性與文化價值的陶瓷作品。原文出處：金門陶瓷廠攜手酒廠！ 推消防栓造型酒「消火氣、除煩惱」 更多民視新聞報導網友瘋狂許願！鼻煙壺耳機保護殼.馬關條約絲巾 故宮：已開會討論蘆洲小客車「撞斷消防栓」駕駛棄車逃逸 水柱狂噴數公尺高華麗變身! 西門地下街 KPOP、動漫進駐 吸年輕人朝聖
寒士吃飽30送暖1.4萬家庭 重機車隊熱情響應
（中央社記者曾以寧台北2日電）古有汗血寶馬千里傳情，現有哈雷鐵馬千里送愛，「寒士吃飽30」活動今年將送年節好禮給1萬4000個弱勢家庭，哈雷雷公機車隊騎士熱情響應，馬力全開傳遞溫馨，助弱勢過好年。
新北河濱迎春開市 重新觀光市集揮毫送春聯、財神發發財金
《圖說》重新觀光市集邀請國內三大書法名家親臨現場書寫春聯。〈高灘處提供〉 【記者葉柏成／新北報導】新北市重新觀 […]
竹科工程師變青埔買房大戶？雙北人不買了？過來人親揭內幕：繳5年房貸就清了、幹嘛買竹北苦10年
桃園青埔高鐵桃園站周邊交易呈現「價穩量縮」，去年10-12月預售案單價約落在62-63萬，較去年初高點回測約6~7%，但仍站穩6字頭。有網友好奇「青埔最大買盤究竟來自何方？」
下波冷空氣超越「2016霸王寒流」？專家示警：很強
生活中心／李明融報導「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示指出，今（30日）白天北部舒適、中南部微熱，高溫可能達28度，明（31日）冷空氣南下，各地氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。值得注意的是，新一波冷氣團可能挑戰「2016年霸王寒流」？專欄提醒下週五（2月6日）晚起至2月8日另一波冷空氣「很強」，未來將持續觀察調整。
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
最新民調「賴瑞隆勝」！他揪1驚人變化開酸
[NOWnews今日新聞]年底將舉行地方首長大選，高雄市長將由民進黨立委賴瑞隆，對決國民黨立委柯志恩，選情引外界關注。《新頭殼》今（2）日公布最新民調，賴瑞隆支持度高達43.9%，高於柯志恩的32.3...
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。