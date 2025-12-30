拾得法師–阿毘達磨說 萬日法命



阿毘達磨說

所有的色法（物質）都具足 八不離色（地水火風色香味食素）

大如 宇宙山河大地 小至 毛髮微塵

但 不是永恆不變的



奇峻多彩的峽谷 綿延彎曲的河流 數億萬年的春夏秋冬

剎那剎那 演繹著 成住壞空

自然是吾師 我的心 剎那剎那 正在體驗 生住異滅 生命的本質

禪師開示



「萬日法命」

萬日：是紀念出家當比丘一萬日

法命：盡己所能弘傳佛法，願習禪者皆能了知法的真實本質，安好、快樂 、寧靜進而達到解脫及最終目標。

所以禪師的道場命名 「尼樂塔」禪修中心

「尼樂塔」 就是滅盡定 苦集滅道的滅 一切苦都息滅了

書中以

內觀了解 自依法依 生命的實相 覺悟的因素 為首要

更要檢視自己具足了多少波羅蜜

所以禪師說明

十波羅蜜 五種難得

最後以 三十七道品 說明 依四念處 身受心法內觀

實際體悟 四正勤 四神足 五根 五力 七覺支 八聖道 完成37道品

達到內觀智慧 解脫煩惱 超凡入聖

最終迴向

願法界一切衆生

遠離危險與災難 心裡沒有瞋恨 沒有痛苦 身體沒有病痛 生活快樂

願所有一切有情

解脫一切身心之苦 證得無上的涅槃

更願成就此書因緣者、出資者

深植八正道、七覺支善根因緣

離苦得樂 趣向究竟解脫

願閱讀者得真實法益

勤修念處

願一切眾生

同霑法益

沙度沙度沙度