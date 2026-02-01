「拾念」手作甜品深耕高雄 譜寫攤車升級店面新篇章

從熱鬧市集的移動攤車起步，到如今在前金區靜巷內落腳，由夫妻檔共同創立的青創品牌「拾念 手作甜品」，堅持以天然食材製作手作甜品，在累積市場口碑與客群穩定後，如願從攤車經營轉型至實體店面的目標；高市府青年局林楷軒局長率團隊走訪門市，實地瞭解品牌如何從「思念」轉化為「食念」的創業歷程，並肯定業者走出一條可複製的攤車升級路徑，為高雄青創樹立了優質典範。(見圖)

青年局林楷軒局長今(一)日表示，「拾念」的成功並非偶然，而是展現了高雄青年創業者在市場考驗下，不斷精進產品與調整策略的強大韌性；從攤車過度到實體店面是許多創業者的瓶頸，而「拾念」的轉型路徑，精確展現了青年局推動攤車輔導政策的初衷：降低創業試錯成本，讓具備潛力的品牌能穩定成長。

品牌負責人黃庭亞感性分享，創業的起點源於一場無法彌補的遺憾；七年前丈夫因工作繁忙錯過父親六十歲大壽，隔年父親遺憾辭世，讓夫妻倆重新思考人生的優先順序。加上當時在補教業工作，深知過量糖分對健康的負擔，決定以天然的白木耳、手洗愛玉與季節果醬為核心，打造「家人也能安心吃」的甜品，並將對父親的思念轉化為創業動力。

黃庭亞解釋「拾念不僅是美食，更是情感的連結」，品牌名稱取「拾」與「食」的諧音，希望顧客在品嚐（食）之後會反覆想念；而客語發音「食念（siid-ngiam）」更深藏對家鄉與親人的情感。這份有溫度的堅持，讓他們在競爭激烈的飲品市場中，成功培養出一群死忠的老顧客。

訪視過程中，青年局團隊深入瞭解門市的空間營運配置，並與負責人探討如何透過標準化製程維持品質穩定；黃庭亞特別感謝高市府的「攤車品牌輔導計畫」，強調初期提供的課程與資源對接，幫助他們精準定位品牌形象，才讓「拾念」在穩定經營後，更有底氣轉型為店面，實現從攤車品牌躍升為在地實體店家的目標。

青年局強調，「拾念 手作甜品」是高雄青年勇於築夢的具體縮影，未來青年局將持續透過系統化輔導，從品牌包裝、行銷推廣到營運管理，提供全方位的支持體系，協助更多在地青創品牌擴展經營規模。相關計畫資訊可至青年局官網查詢，或電洽○七-七九九五六七八分機二三八五。