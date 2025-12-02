拾物誤採油門！6機車等紅燈遭豪車猛撞、釀8傷

新竹東區發生一起嚴重車禍，一輛豪車突然暴衝追撞前方6台停等紅燈的機車，造成8人輕傷。（圖／東森新聞）





新竹東區發生一起嚴重車禍，一輛豪車突然暴衝追撞前方6台停等紅燈的機車，造成8人輕傷。其中一名女乘客直接被卡在車底，路過民眾聽到巨響後，立刻合力抬車救援，協助脫困，所幸送醫後皆無大礙。事發地點鄰近竹科園區，又正值下班尖峰，現場交通一度受阻。

當時好幾台汽機車在路口等紅燈，豪車卻突然向前猛衝，機車如保齡球般被撞倒滿地。一名機車乘客更被壓在車底動彈不得，路過民眾見狀急忙上前，大家合力抬起車頭，把人順利救出。警消抵達後立刻評估傷勢，並協助將傷者送醫。

廣告 廣告

事發在1日晚間7點左右，新竹市東區食品路與西大路口。68歲賴姓駕駛疑似低頭撿東西，誤踩油門，加上沒有注意前方紅燈，車輛往前暴衝連環撞上6輛機車，8人受傷。

一名騎士回憶，當時只聽到幾聲巨大碰撞聲，抬頭還來不及反應，車就整個撞上來。他表示自己只有擦傷，但其他騎士一度站不起來，被壓在車底的女乘客眼睛紅腫瘀血、肢體疼痛但意識清楚。另有兩名騎士肢體擦傷與右胸疼痛，同樣送醫治療。

有目擊民眾說，原本只聽到連續砰聲，回頭就看到有人倒在車底下，現場陷入混亂。由於路口車流量大，又鄰近竹科園區，下班車潮湧現，事故造成路段短暫壅塞。警方已初步排除酒駕，確切肇事原因仍待進一步釐清。騎士停等紅燈卻意外遭殃，豪車駕駛也必須為自己一時疏忽負起責任。

更多東森新聞報導

轎車停等紅燈突起步 猛撞前方4輛機車釀5傷

新竹轎車狂撞4機車！1騎士被壓車底 路人合力助脫困

城隍廟米粉店老闆昔英勇救人 今自家工讀遭砍

