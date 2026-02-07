拾獲旅客錢包暗槓金融卡還狡辯 新竹火車站清潔員遭判刑
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹火車站清潔人員徐女被警方發現，拾獲旅客錢包後竟將裡面金融卡佔為己有，且將錢包丟棄，事後一再否認不見任何悔悟，法官痛批犯後態度誠屬糟糕，浪費司法資源，依侵占遺失物罪處罰金1萬元。
法官調查，徐女為新竹火車站清潔人員，去年8月23日11時許在站內見有人將錢包遺落，竟將錢包侵占入己，隨後再打開錢包，取出金融卡置於個人腰包內，而將錢包棄置在新竹火車站內地下道。
徐女於偵查中矢口否認有何侵占遺失物犯行，辯稱從錢包拿出本案金融卡，是要拿去給警察，且金融卡確實是她主動拿給警察的。
然而法官調查，徐女是如何拾得錢包、取出本案金融卡後如何處置錢包等情，供述明顯矛盾，其所辯之詞是否可採，已大有疑問。
況且，徐女作為新竹火車站的清潔工，自述主管曾說過看到錢包就是不要撿，則其不論是在新竹火車站大廳垃圾桶旁拾獲本案錢包，還是經由不具名的好心乘客撿到並交付本案錢包，理當拒撿拒收，或至少保持本案錢包、本案金融卡的一體性，整體轉交予主管或警察。
然徐女卻擅自打開本案錢包，擅自將本案金融卡自本案錢包內分離，甚至將本案金融卡單獨置於個人腰包內，使其與個人物品相混雜，再將本案錢包棄置，則其客觀上自有侵占遺失物的行為，主觀上也顯有侵占遺失物的犯意，至為明確。
徐女雖辯稱本案金融卡是其親自交給警察，因此並無侵占犯意云云。然而本案查獲經過，乃是失主遺失錢包而電話報案，警方遂調閱新竹火車站內監視器影像畫面，鎖定徐女，並通知失主，失主因而到警方處取回錢包。
事後警方詢問徐女，徐女始於詢問過程中提出本案金融卡給警方。如此以觀，被告根本不是主動把本案金融卡交給警方，而是警方在案發逾一週後詢問徐女，她才交付本案金融卡。因此其所辯純屬無稽，自不可採。
法官審酌徐女擔任新竹火車站清潔員工，拾得他人遺落錢包，卻擅自將錢包及內含之身分證件、金融卡據為己有，所為殊不可取；且犯後一再矢口否認，反覆矯飾其詞，不見任何悔悟，亦未與告訴人達成和解，犯後態度誠屬糟糕，亦因此浪費相當司法資源；最後依侵占遺失物罪處罰金1萬元。
