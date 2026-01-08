拾獲iPhone討嘸3千酬謝金喊告 律師：手機沒還小心被罰錢

一名新竹民眾近日撿到 iPhone17 Pro手機，並向失主索取相當於手機價值百分之十、約3000元的費用卻遭到拒絕，讓他相當不滿甚至要告失主。對此，律師蘇家宏強調若沒拿到報酬，「手機一定要歸還失主」，否則會吃罰金還會上法院。

有民眾撿到 iPhone17 Pro，想與失主索要報酬。 （圖／翻攝自「新竹人の大小事」臉書）

蘇家宏律師在臉書發文指出，在民法上撿到遺失物確實「可以」有向失主索取「最多」不超過遺失物價值10%酬金的權利(民法805條第2項)，如果失主不願意支付，那麼撿到東西的人也可以依法進入到法律程序爭取自己的權利，但如果對於報酬金額雙方沒有共識，就需要由法院來裁判。

蘇家宏表示，拾得人必須要依法通知失主，或依法進行招領程序，失主來領的時候不能裝作沒有撿到，或向警察單位等報告或交存拾得物等等，才可以要求10％報酬。此外，失主如果是低收入戶等，拾得人也不能跟他要報酬。

蘇家宏提到，iPhone 17 Pro現在二手的行情價約為3.5萬元左右，也就是說索取報酬最多不能超過3500元。然而，不論是調解或者是法院的小額訴訟程序，都會讓人花費不少時間成本去進行法律攻防，當事人可能要自己評估一下，進入法律程序爭取是否符合自己的時間效益。

蘇家宏律師指出，索取酬金沒有對錯，因為法律賦予拾得人「得」請求報酬。（示意圖／取自pixabay）

蘇家宏坦言，「拾金不昧」是人性光輝，也是法定責任，遺失物只是失主暫時失去「事實上」的管理，法律上仍是失主的東西。民法第803條明確規定，若撿到別人的東西，必須盡快通知對方，或是報告警察機關，報告警察機關時也應該將遺失物交給警察。

蘇家宏提醒，若擅自侵占別人遺失的物品，在法律上可能會負擔民事上侵權行為的責任，以及犯下刑事上侵占遺失物的罪，若被法院判刑會被處以一萬五千元以下的罰金，完全得不償失。他認為，索取酬金沒有對錯，失主可能有所損失，拾得人也有所付出，不需要過度撻伐任一方，因為法律賦予拾得人「得」請求報酬，這10％報酬「請求權」，可以主張，也可以不主張。

蘇家宏說，如果自己是拾獲者，不會主動去爭取這份報酬，因為拾金不昧對他而言是從小根深蒂固的觀念，對方若主動給予報酬，他也會收下這份謝意，並將這一份報酬捐給更需要捐助的單位，讓這一份拾金不昧的善意在世界上能夠有更正面的價值與意義。

