拾荒婦離奇消失？清潔隊員電鍋事件「最大疑點」曝！ 律師：給緩刑很寬容了

士林地院日前依《貪污治罪條例》判黃姓清潔員有罪。（資料照）

台北市北投區一名清潔隊員黃姓男子因私拿清運撿回來的、殘值僅剩32元的電鍋，遭依《貪污治罪條例》判處有期徒刑3月、緩刑2年。此事引發各界熱議，因為黃員聲稱他將電鍋送給時常看到的拾荒婦人，讓許多人為他叫屈。然而「巴毛律師」陳宇安指出，法院開庭時問他能否找拾荒婦來作證，黃員卻稱找不到人，這個拾荒婦人是否真的存在都是一個問號，法官願意採信其說法已經非常寬容。

私自拿走電鍋被檢舉 清潔隊員為何被起訴、判刑？

綜合媒體報導，黃姓清潔隊員去年7月被同仁檢舉將清運期間撿回來的大同電鍋從資收車上拿走帶回家，他被調查坦言確有此事，但供稱他在確認電鍋可正常使用後，送給不認識但是常看到的拾荒婦人。清潔隊要求他將電鍋歸還，他還不好意思和婦人討回，因此自掏腰包買了新電鍋，去和婦人換回舊電鍋。

然而黃員仍被移送檢調，並被依違反《貪污治罪條例》侵占非公用私有財罪起訴，檢方表示，黃男犯後自首，且情節輕微，請法院減輕其刑，但也強調並非免刑，避免鼓勵「義賊廖添丁」的錯誤觀念；士林地院2日一審判決出爐，黃男被判處有期徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年，可上訴。

此事引發社會關注，許多人為清潔隊員叫屈，質疑為何檢察官要起訴，或法官為什麼不能直接判無罪或免刑。律師陳宇安今（5日）發文表示，她原本也覺得因為這件事被起訴很誇張，但看了判決後整個案情明朗起來。

拾荒婦住哪？買新電鍋的發票呢？ 律師揪案情留疑點

陳宇安指出，士林地院10月開庭時，法官問黃員是否能找到他說的拾荒婦人來作證，黃員說「找不到、不知道住在哪裡」，她納悶：「那當初怎麼送電鍋過去，還能買新電鍋換回來？」

對於黃員供稱買了新電鍋和婦人交換，法官也問他是否有留下買電鍋的發票？黃員也說沒有留下來。陳宇安直言，這在法律上就是很標準的「幽靈抗辯」，「就是這個拾荒婦人跟鬼一樣，到底存不存在都不知道，誰知道他是真的送給拾荒婦女還是拿回家用」，並舉例很多被抓到持有槍枝的犯嫌都會誆稱是有一個叫「阿炮」的朋友寄放的，但被問到「阿炮」是誰、住哪完全都答不出來。

緩刑判決很佛心？ 律師曝上訴恐翻盤原因

由於此案涉及的是《貪污治罪條例》第6條第1項第3款，是最輕本刑5年以上的重罪，陳宇安認為，法官願意採信黃員的說法、給予緩刑已經很寬容了，還念在他有自白、繳回犯罪所得等原因一再減刑，最後好不容易只判3個月徒刑、緩刑2年，「還要被罵恐龍法官有夠可憐」。雖然此案仍可上訴，甚至還有人說要幫黃員出律師費，但她認為這樣的判決已經佛心了，若上訴的話高院法官是否會採信這個幽靈抗辯都不知道。

