拾荒老婦回收疑夾帶行竊 新莊警鎖定身分依法究辦

新莊分局二十六日表示，獲報李姓男子（四十二歲）報案稱，其位於地下一樓之財物疑遭竊取，其中包含俗稱「金雞」之擺飾（一般作為招財、納福象徵之金色雞造型物品）等，遂向警方報案。

初步了解，李男於二十三日見路旁一名撿拾資源回收之老婦，遂請其協助載運回收物；李男於翌二十四日發現倉庫內財物短少，包含「金雞」擺飾及現金新臺幣約三千至五千元等，合計損失約新臺幣九千元。

警方擴大調閱周邊監視器畫面，發現該名撿回收老婦（回收人員）曾於二十三日反覆進入倉庫，行跡非常可疑，目前已鎖定可疑涉案身分，將循線通知老婦到案，全案將依竊盜案移請偵辦。

新莊分局強調，竊盜犯罪行為一定查緝到底，呼籲有心人士勿心存僥倖犯案，同時提醒民眾務必加強自身財物保管，安全帽及貴重物品應上鎖或妥善收存，以防宵小有機可乘；若發現可疑人士或異常情形，請立即撥打一一０通報警方，共同守護財產安全。