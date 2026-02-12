【拾荒致富?】零組件飆漲讓玩家決定前往垃圾場「挖寶」 成功挖到 64GB 記憶體

(合成來源：Reddit)



因 OpenAI 等各大 AI 公司擴建旗下資料庫導致的「記憶體之亂」目前仍然還在持續延燒中，導致許多想要升級或是組一台新 PC 的玩家們叫苦連天。在 2025 年中，玩家只需 150 美元左右就能買到兩條 DDR4-3000 16GB 記憶體，但現在則漲到了 280 美元，而且這個漲幅完全沒有減緩的趨勢。

就在最近，一位 Reddit 鄉民因為再也無法忍受持續高漲的 PC 週邊零件，所以決定親自前往自家附近的垃圾場「挖寶」，並在論壇上分享了最近一次的大豐收，其中包含了兩條 32GB 的 DDR4 記憶體。而根據 PC Part Picker 的市價，兩條 32GB 記憶體目前擁有著高達 500 美元的價格，這也網友在下方半開玩笑地回應他可以準備退休了。

廣告 廣告

Major score at the dump today!!!

by u/ringosbigfuckingnose in pcmasterrace

除了記憶體之外，這位 Reddit 鄉民這次還帶回了一台三星螢幕、全新的 5.25 寸軟碟機、一台 Drobo Bay 5 NAS (網絡存儲設備)、裝有 CoolerMaster 散熱器的第十代 i7 CPU 處理器、一塊不錯的華碩主機板，以及其他一些零碎物品。

以歐美的情況來說，當一間新創公司以失敗收場，或是大型科技公司關閉旗下部份子公司時，往往都會有一批硬體配備遭到棄置，因此，一些「拾荒客」偶爾會前往電子園區附近的垃圾場，趕在這些配備遭到銷毀之前挖寶。而在這篇貼文下方的留言區，也能看到許多其他的「拾荒客」分享他們曾在回收中心撿到的好貨，例如一張 RTX 2070 顯示卡，以及 128GB 記憶體等。





可惜的是，對於沒有門路或時間去拾荒的一般玩家來說，PC 市場目前看不出有任何降溫的跡象。除了消費者之外，這波記憶體之亂也對索尼、任天堂以及 Xbox 等主機開發商帶來了嚴重的衝擊，不僅導致他們必須考慮調漲主機價格，就連下一世代主機的相關計劃也深受影響，就連 Valve 去年公開的 Steam Machine 據傳也因為居高不下的記憶體價格而遲遲沒有公開售價資訊。

更多上報報導