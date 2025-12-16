拾起南院一二事 故宮南院十週年回顧登場

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】在2025年國立故宮博物院慶祝百年院慶之際，故宮南部院區開館迄今業已滿十週年，為回首南院規劃歷程及開館營運成果，自即日（16）起在故宮南院3樓觀景臺與展廳2樓廊道推出「十之一二：故宮南院十週年回顧」，目的在讓觀眾輕鬆看見故宮南院走過10年為文化均富的努力；從多媒體、影像與虛實對照的展示之中，再奔向下個里程碑。

故宮蕭宗煌院長表示，今年是故宮100年院慶，臺北建院落地融合第60年，同時也是南院開館第10年，幾個數字代表國立故宮博物院的發展，而南院的10週年回顧象徵故宮100年院慶的尾聲，南北攜手傳遞藝術文化。南院自 2015 年 12 月 28 日開館以來，透過策展、教育活動、志工培訓與園區經營，展現博物館在地扎根、文化平權與公共服務精神。10年累積，藉由「十之一二」主題，呈現十年的美好片段，蕭院長感謝十年來各界的支持，故宮南院可見的成長與變化，將與觀眾共同邁向嶄新的篇章。

廣告 廣告

本次展示分四個段落，包括「拾光膠囊」、「拾常築景」、「拾啟有二」與「拾掇補遺」，再加「大事年表」統整記事。「拾光膠囊」特別精選故宮南院10年來觀眾在博物館裡的各種表情，見到觀眾從童年到樂齡的多種參與樣貌，南院吉祥物「哈奴曼」在展場內外出現，向觀眾揮手、合影，也是許多人蒞臨南院時的珍貴記憶。

「拾常築景」以籌建及營建過程作為主線；觀眾身處於博物館內，從最初的荒蕪，到綠意盎然的景緻，每一處地景都是朝向觀眾的需求而調整。從這裡回顧南院選址的文化承諾、張大千大師的巨石跨海落腳的歷程、一館建築中的文化意象、覽月橋的趣味設計及糖鐵五分車駛入南院所牽起的歷史與觀光連結。

「拾啟有二」象徵故宮南院邁向下一階段的嶄新啟航。以正興建中的「二館」為主軸，作為南院新的起點；二館以典藏青銅器轉譯的「綠寶盒」為設計理念，不同於一館水墨流線的造型，代表故宮南院永續經營、地方串聯與藝術文化推廣上的再啟動。觀眾可從展覽場地窗戶一窺二館的建築面貌，從虛實之間感受故宮南院以當代語彙詮釋傳統藝術的態度。

「拾掇補遺」則是故宮南院10年來同仁奉獻熱情與創意所製作的教育推廣品。特別精選曾經得過iF設計大獎的「移動的博物館」教具箱、曾收下MUSE創意大獎的歷屆夏日親子藝術月的可愛設計，還有陪伴百萬學子參觀後所做的文化體驗教案，當然也有為資深大哥大姐製作的卡牌遊戲；故宮南院感謝時光使館員沉浸於藝術的真善美，更感謝觀眾讓博物館變得更有趣。

即日起「十之一二：故宮南院十週年回顧」展示至2026年3月15日止，故宮南院邀請觀眾蒞臨，一起觀賞屬於這片土地、這座博物館的美好記憶，在回望中感受力量與祝福，一起迎接充滿希望的未來。

圖：故宮南部院區開館迄今業已滿十週年，為回首南院規劃歷程及開館營運成果，自即日（16）起在故宮南院3樓觀景臺與展廳2樓廊道推出「十之一二：故宮南院十週年回顧」，歡迎民眾前往觀賞。（記者吳瑞興翻攝）