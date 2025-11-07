拿三明治丟CBP幹員 華府男微罪罪名不成立

川普總統今年8月下令聯邦執法人員接管華府治安，原本任職司法部的男子鄧恩(Sean Charles Dunn)當時對在街頭執勤的海關暨邊境保護局(CBP)幹員扔三明治抗議，當場遭逮捕並被控罪，華府法院本月6日宣判罪名不成立。

司法部事後隨即開除了鄧恩，並擬以攻擊重罪將其起訴，卻遭大陪審團否決，只好改以微罪級罪名起訴，但最後連「行為不檢」攻擊罪的罪名，也被法院裁定不成立。

辯護律師團隊不否認鄧恩確實把三明治擲到CBP幹員身上，但強調此舉是受憲法第一修正案保護、表達抗議的「無傷大雅之舉。｣

檢方說，鄧恩知道自己無權利向執法人員丟三明治，邊丟還邊喊「法西斯」、「種族主義者」、「可恥」等辱罵公務員的言詞。警方說，鄧恩對著被他丟三明治的執法人員說，「你們幹嘛來這裡？我不要你們到我的城市來！」

鄧恩聽到無罪宣判後，擁抱律師，隨後表示，「我可以放心邁向人生下一階段了。」

12名陪審員在法院人員護送下，步出法院大樓，拒絕接受記者訪問。

起訴本案的華府首席聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)說，「我們接受陪審團的判決，這是我們得以運作的體制，不過，執法人員絕對不該受到攻擊，不論是多麼『輕微』的攻擊。」

記者出身的她說，「小孩子都知道，生氣的時候，不能互相丟東西。」

37歲的鄧恩本來在司法部擔任法務助理，被捕後立即遭部長邦迪開除，並稱他就是「深層政府」的範例。

鄧恩獲判無罪後首度說出他的動機，當時CBP幹員在華府一家俱樂部外站哨，而裡面正在舉辦「拉丁之夜」。他向聯邦員警大聲抗議、丟擲三明治，目的是想把他們引開，不要進去抓人。

他告訴媒體，「不要忘記美國國徽上的偉大銘言e pluribus unum，合眾為一，不論來自何處，如何來到，身分認同為何，每條人命都很重要，都有權利自由生活。」

