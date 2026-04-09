拿下金鐘鼓勇氣 劭瑜37歲轉幕前努力衝

劭瑜給自己3年時間，立誓要在演藝圈闖出一番成績。

今年37歲的劭瑜，去年簽約經紀公司，正式從電台DJ跨足演藝圈，並從幕後走向幕前，對她來說，這並不是身分的轉換，而是工作的不同形式，「我一直都在做同一件事，只是換了不同方式，在不同舞台表演。」

學霸叫我老師 劭瑜

本名：簡劭瑜

年齡： 37歲

學歷：國立台灣師範大學地理系畢業

經歷：建中教師、雜誌社編輯、電台DJ、主持

劭瑜畢業於師大地理系，她當過建中老師，也曾在雜誌社擔任編輯，後來投入劇團工作。一路走來，她一直喜歡分享故事給大家聽。2023年，她接下電台節目《出發吧！鱻魚練習生》，是一個以孩子為面向的節目，該節目拿下廣播金鐘兒童節目獎，也激起她踏入演藝圈的念頭，當時她覺得，「自己不是科班出身，不敢想，但得獎之後，覺得好像可以試試看。」

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從廣播DJ跨足演藝圈，劭瑜把自己當新人。

半路出道 全面拚曝光

37歲才踏入演藝圈，劭瑜把自己當成新人，在經紀公司的安排下，她上綜藝節目跑通告、接商演主持，同時也在Podcast開頻道「少女的實驗中學」，她以訪談形式分享各行各業的故事，從藝人到職人，從生活到健康議題，都親力親為，藉此慢慢累積口碑與知名度。

劭瑜主持電台節目，曾一舉拿下廣播金鐘兒童節目獎。（翻攝自簡劭瑜IG）

「現在的演藝工作雖不多，收入也不是優先考量。」劭瑜坦言，目前主要收入仍來自劇團與專案，她希望先讓大家看見自己，「曝光與累積口碑，比錢更重要。」這份務實，也顯露她對演藝之路的規劃─她給自己3年時間，希望在40歲前能站穩位置。

劭瑜（右）從幕後跨足演藝圈，也開始上節目錄影。左為林書煒。（翻攝自簡劭瑜IG）

老公支持 隨時給溫暖

生活中，劭瑜與老公「海苔哥哥」黃韋翔攜手扶持，如今跨足演藝圈，老公更是全力支持。對她而言，這份支持比任何掌聲都重要，之前她過生日時，還在社群上寫下對老公的感謝，「我有一位就算身邊朋友都漸漸忘記我時，仍然把我捧在手掌心，隨時給我溫暖的老公。」而婚姻生活之外，她則希望藉著自己一步一腳印的踏實，讓更多的人看到她工作的核心理念，「我做的事，不只是為了自己，也想讓周圍的人看到努力的價值。」

劭瑜（右）與海苔哥哥（左）結婚後，兩人還一起在劇團工作。 （翻攝自簡劭瑜IG）

對於外界可能對她「非科班出身」的質疑，劭瑜則抱著坦然心態：「我不敢想太遠，但只要開始，就一步步累積經驗。」她把各種表演工作當成不同的舞台，用各種形式把世界講給大家聽，而且她深信，熱愛與專注才是演藝工作最好的入場券。

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