拿下馬杜洛後川普向古巴喊話：快跟美國妥協 委內瑞拉給的石油金援要斷了！

美軍特種部隊在1月3日迅速入侵委內瑞拉，把獨裁總統馬杜洛夫婦兩人帶回美國受審。美國總統川普週日（11日）向古巴政府喊話說，趕快在「為時已晚」之前與美國達成協議，古巴共產黨政府原本倚賴的委內瑞拉原油與金援要被切斷了。

當地時間週日早上，川普在自家的社群平台Truth Social發文說：「多年來，古巴一直倚靠來自委內瑞拉的大量石油與資金維生。作為回報，古巴為委內瑞拉過去兩任獨裁者提供『安全服務』，但現在情況變了！上週在美國的攻擊行動中，那些古巴人大都已經死掉了，而委內瑞拉也不再需要那些挾持他們多年、橫行霸道的惡棍與勒索者的保護。」

他接著寫說：「委內瑞拉現在有美利堅合眾國，這個世界上（史上至今！）最強大的軍隊來保護他們，而我們也一定會保護他們。未來將不再有任何石油或資金流向古巴，全部歸零！ 我強烈建議他們在為時已晚之前達成協議。感謝各位對此事的關注。」

委內瑞拉政府表示，在3日美軍的攻擊行動中，有大約100人死亡。其中古巴政府就公布了有32名古巴人員死亡。

馬杜洛以及他的前任查維茲20多年來都密切與古巴合作，組成南美洲的反美軸線。古巴已經民生凋蔽的經濟極度倚賴委內瑞拉半賣半送的廉價石油支撐。相對地，古巴派出的大量特工幫助查維茲與馬杜洛剷除異己，鞏固政權。

在3日的美軍襲擊中，據稱最後守在馬杜洛身邊的就是古巴的特工與特種部隊「黑黃蜂」。也長期支持馬杜洛政權的俄國，先前雖然也派出以前華格納傭兵為主幹的俄軍前往委內瑞拉，但是在3日的美軍攻擊中完全沒有出場。

