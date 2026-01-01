拿下2026！周永鴻擔綱民進黨台中市議會黨團總召！當何欣純前鋒、市長議員選舉紅不讓

民進黨新系立委何欣純披戰袍參選2026台中市長，民進黨台中市議會黨團幹部也出爐，由正國會議員周永鴻擔任總召，邀請何文海、新系施志昌、英系陳俞融擔任副總召，周永鴻強調，2026是選舉年，會擔任中市長參選人何欣純的前鋒及後盾，輔選市長及讓議員選舉紅不讓。

周永鴻於去年12月25日正式就任議會黨團總召，並尋找黨團幹部，他表示，過去黨團副總召有2位，2026年再增加1位，分別是何文海、新系施志昌、英系陳俞融，幹事長、書記長則分別是由正國會的江肇國、蔡耀頡擔任。

周永鴻強調，由於2026年是選舉年，他的任務就是監督好市政顧好議會，並且擔任中市長參選人何欣純的前鋒及後盾，輔選市長及讓議員選舉紅不讓。

（圖片來源：周永鴻、何欣純臉書）

