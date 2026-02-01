拿不出15萬初選民調費不選了！民眾黨美女博士：再攻擊我會把事情全爆出

記者李鴻典／台北報導

布局2026地方選戰，為提高勝選率，民眾黨採「一區一席」精準提名策略，原本有意參選桃園第2選區議員美女博士曾妍潔近日表示，自己繳不出15萬元的民調費用！「我先去潛水了，掰！ 」難道初選就該要燒幾十萬甚至百萬去網內互打是嗎？「民眾黨裡面有一群人擅長利用非黨員的手，專打親藍白合的同袍！你們再繼續拿我做文章攻擊的話，我會把事情全部爆出來！」

曾妍潔質疑，難道初選就該要燒幾十萬甚至百萬去網內互打是嗎？（圖／翻攝自曾妍潔臉書）

曾妍潔說，看到新北的候選人自行退選後，想想自己面臨的處境，自己一直都很清楚一件事：「我不會為了政治、為了選舉，把自己逼到一無所有。」

她也提到，原來1月26日是民調費用的繳費期限啊！剛剛才看到那幾則「催魂式」的繳費通知，但很抱歉，年終還沒發，自己是真的繳不出那 15 萬元的民調費用！以現在的狀況來看，這筆錢對她而言，是實實在在的沉重負擔！

曾妍潔強調，自己「沒有錢去做那些無聊、又沒意義的素人民調。」真的不想跟藍綠一樣，在還沒出線前，就先砸錢在傳統選戰上！這樣，合理嗎？她還透露當初報名後，黨內前輩就曾提醒她：「一場選舉，至少要準備 1000 萬。」但她忍不住想問：「一個市議員，四年內在合法情況下，到底能賺幾個 1000 萬？」我們不是一向自詡「科學、理性、務實」的清流型台灣民眾黨嗎？這樣的選舉成本不是反而在打自己嘴巴嗎？

曾妍潔開嗆「民眾黨裡面有一群人擅長利用非黨員的手，專打親藍白合的同袍！你們再繼續拿我做文章攻擊的話，我會把事情全部爆出來！」」（圖／翻攝自曾妍潔臉書）

曾妍潔感嘆，從評選走到這一步，接下來該怎麼走，就交給緣分吧！如果黨中央真心認為各位候選人的背景與條件都很好、旗鼓相當、難以抉擇，那也許還有很多決策可以做！「我先去潛水了，掰！」

「吵死了」華麗轉身，卻還要承受各種猜疑與情勒，是什麼操作？曾妍潔後續發文開轟，自己已經很安靜了，結果外面反而吵成一片，是沒完沒了嗎？要譏笑她「連 15 萬都沒有」也沒差，她也不在乎！難道初選就該要燒幾十萬甚至百萬去網內互打是嗎？她也開轟民眾黨， 先協調、再民調，確定要進民調，才繳錢⋯⋯已繳20萬保證金，就不該再用民調錢押人！

曾妍潔今（1）天凌晨再度開轟，民眾黨裡面有一群人擅長利用非黨員的手，專打親藍白合的同袍！「你們再繼續拿我做文章攻擊的話，我會把事情全部爆出來！我已經很安靜轉身了，不要欺人太甚，還以為我真的什麼都不敢講？」

