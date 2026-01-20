拿不到和平獎就報復？川普祭關稅逼買格陵蘭 致函挪威：我不忍了

國際中心／綜合報導

川普欲搶格陵蘭，只因挪威不給諾貝爾和平獎？（圖／翻攝自X平台 @joni_askola）

美國總統川普為取得格陵蘭島主權，竟向8個歐洲盟國祭出關稅威脅。美媒爆料，這背後導火線竟是川普不滿挪威諾貝爾委員會屢次拒絕頒發「和平獎」給他。川普更直接致函挪威總理，撂狠話表示既無獲獎肯定，他「不再覺得有義務只為和平著想」，將採取更激進手段達成地緣政治目標。

根據綜合外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）近期積極重啟收購丹麥屬地格陵蘭島（Greenland）的計畫，甚至不惜對包括丹麥在內的8個歐洲盟國祭出高額關稅威脅。然而，這項激進外交策略的背後動機，竟與川普長期渴望卻不可得的「諾貝爾和平獎」有關。報導指出，川普已正式致函挪威總理，將地緣政治談判與個人榮譽直接掛鉤。

消息人士透露，川普在信函中直言不諱的表達了對挪威諾貝爾委員會的不滿。他認為自己過去在促成中東和平協議及朝鮮半島局勢降溫上的貢獻，遠勝於其他獲獎者，卻始終遭到委員會「冷落」。川普在信中寫道，既然諾貝爾委員會拒絕授予他和平獎的殊榮，他「不再覺得有義務只為和平著想（I no longer feel obligated to think only of peace）」。這番言論被解讀為美國將拋棄傳統外交禮節，改以更赤裸的實力原則來處理格陵蘭島的主權移轉問題。

川普對格陵蘭島的興趣始於其第一任期，當時曾被丹麥政府斥為「荒謬」。然而，隨著重返白宮，川普對擴大美國北極圈影響力的野心更甚以往。此次他將目標擴大，不僅針對丹麥，還將壓力擴散至其他歐洲盟友，揚言若歐洲國家阻撓美國取得格陵蘭，將面臨懲罰性的貿易關稅。

外交分析人士指出，將國家戰略目標與個人是否獲獎的情緒連結，在現代外交史上極為罕見。川普此舉無疑是對歐洲盟友的「情緒勒索」，也顯示其第二任期的外交政策將更具不可預測性與交易性質。目前挪威政府尚未對此信函內容做出公開回應，但歐洲各國已對美國可能發動的新一輪貿易戰感到高度憂慮。

