拿不到諾貝爾就新創一個！世界盃抽籤儀式FIFA將頒發和平獎，首屆得主預料是「他」

國際足球總會（FIFA）宣布，12月在華府頒發新創立的「和平獎」，FIFA表示、這項新的榮譽將授予「透過堅定不移的承諾和特殊行動，幫助團結全世界人民，實現和平，因此值得獲得特別和獨特認可的個人」。

至於首屆獎項得主是誰，各國媒體幾乎清一色認為，按照FIFA現任主席英凡提諾（Gianni Infantino）的人脈關係網路來看，大概就是屢次自稱應該獲得諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）的美國總統川普（Donald Trump）。

報導中提到，這個新創立的「FIFA 和平獎」，將由英凡提諾本人、於12月5日在華府約翰甘迺迪表演藝術中心（John F Kennedy Center）舉行的世界盃抽籤儀式上頒發，而這個藝術機構的董事會主席，不是別人、就是現任美國總統川普本人。

四年一度的世界盃足球賽，2026年即將由美國、加拿大和墨西哥共同主辦，在賽事正式開踢之前，英凡提諾一直與川普家族保持密切關係，甚至出席一月份的就職典禮，並多次造訪白宮橢圓形辦公室。與此同時，川普也經常出席FIFA的活動與國際賽事，像是在世界俱樂部盃決賽落幕後，親自走上球場頒發獎盃，川普還站在冠軍球隊正中央一起合影。

國際足總（FIFA）現任主席英凡提諾。（美聯社）

這個FIFA新獎項的設立，距離諾貝爾委員會將和平獎，頒發給委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）僅僅一個月時間。在此之前，川普曾多次公開聲稱，自己在結束國際衝突的努力、理應獲得諾貝爾和平獎桂冠。

此外，該獎項的成立時間，也充滿著多種「巧合」。當川普居中斡旋、嘗試讓以色列與巴勒斯坦達成和平協議，並結束加薩戰爭後，英凡提諾與川普還一同出現在埃及的協議簽署儀式上，當時他在個人Instagram發表貼文，稱川普「絕對值得」獲得諾貝爾和平獎，因為他採取決定性的重要行動。

協會主席又是頒獎人本身，對於川普給出如此高的評價，自然讓外界認定，首屆FIFA和平獎得主，高機率就是給予美國總統。

被質疑政治中立

多個民間團體對於英凡提諾的舉動多有不滿，其中一個就是以FIFA主席身份，出席和平峰會的行為，雖然「極具意義且令人深感不安」，認為他已然放棄該協會成立宗旨，以及組織規章內承諾的「政治中立性」。

2026年世界盃會內賽由美、加、墨合辦，四年後的2030年則由西班牙、葡萄牙、摩洛哥三國主辦，並聯手南美洲三國烏拉圭、阿根廷、巴拉圭舉行開幕戰。至於2034年的世界盃，則再次回到中東、由沙烏地阿拉伯擔任主辦國。

