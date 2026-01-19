拿不到諾貝爾獎硬要討名分？ 川普收「二手獎牌」遭拒 竟要求官方認證

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普對諾貝爾和平獎的渴望人盡皆知，近期更上演了「收下別人獎牌」的插曲。美國《紐約郵報》報導，委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)上週在白宮，將她去年獲得的18K金諾貝爾和平獎章「轉贈」給川普。不料，諾貝爾基金會隨即聲明獎項「不可轉讓」，此舉引爆白宮怒火，發言人竟公開要求基金會，就算不能頒獎，至少也該在官方層面上「註記(note)」川普的空前成就。

基金會稱不可轉讓 白宮怒嗆：別玩政治

廣告 廣告

針對川普收下獎牌一事，諾貝爾基金會發布官方聲明打臉，強調該獎項是頒發給「對人類有最大貢獻的人」，且有特定規範，「因此，獎項不能被轉讓或進一步分發，即使是象徵性的也不行」。這番話讓川普陣營相當不滿。

索討「官方認證」 幕僚稱川普平息8場戰爭

白宮通訊聯絡主任張振熙(Steven Cheung)隨即在社群平台X上發文回擊。他怒轟諾貝爾基金會應該停止玩弄政治，並提出具體要求：「他們應該強調(highlight)總統前所未有的成就。」他聲稱，川普致力於結束全球衝突，「平息了至少8場戰爭」，理應獲得諾貝爾和平獎的官方認可。

報導指出，馬查多因致力於推動委內瑞拉民主化與對抗獨裁政權，於2025年10月擊敗包括川普在內的競爭者，獲得諾貝爾和平獎及100萬美元獎金。川普從不掩飾他想得獎的野心，如今透過幕僚公開向基金會「索討認證」，再次引發輿論熱議。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「反脅迫」與台灣有關！歐盟揚言動用ACI對抗川普關稅威脅

川普為何不惜與歐洲翻臉爭搶格陵蘭？美財長曝最大原因

川普才讚「好人」！密檔踢爆：委國代總統是美緝毒局「優先目標」

李威特再撂狠話！警告媒體完整播出川普專訪 否則「告到翻不了身」

