拿不到「非自願離職書」上網討拍反被酸 女教練怒控30網友

原在某連鎖健身房擔任教練的薛姓女子，不滿遭到公司解僱，又拿不到非自願離職證明書，認為自己受到委曲到Dcard發文，沒想到網友見到不僅不同情她，還酸她「阿斗就是阿斗」、「無病呻吟」，薛女認為名譽受損，一口氣告了30多位網友，警檢警最後找到真實身分的10名網友，認為他們留言內容，完全沒有任何可以辯識薛女真實身分或背景的內容，認為10人罪嫌不足，處分不起訴。

據了解，31歲的薛姓女子原本在這家健身房擔任教練，事後因為自認受到職場霸凌還被惡意解僱，因此提起民事訴訟，請求確認僱傭關係存在，要求公司應給付非自願離職書、服務證明書，同時補發遭到違法扣除的薪資，以及給付精神、健康的損害，共計13萬7617元。

事後，薛女疑因其經濟困難，無法負擔訴訟費用，想要公司提供非自願離職證明書，讓她能夠申請失業給付又遭到拒絕，薛女不甘心開始到各分店大吵大鬧，由於這個舉措，讓薛女多次違反《社會秩序維護法》遭到裁罰。

今年4月15日晚間，薛女前往北市中山區總店，要求公司提供非自願離職證明書，由於雙方僵持不下，薛女又不願離開，店家因此報警處理。警方到場後請薛女離開，薛女不斷回「我要離開了」，當警方碰到她時，薛女就大聲喝斥：「不要碰我，不然我會告你」，甚至放話要告警員性騷擾，並拿起手機錄影。

眼見陷入僵局，警員問店家「要不要提告？」，店家堅持提出告訴，警員就宣讀權利義務將薛女依「侵入住宅」現行犯壓制逮捕，女子不斷拒絕，強調「我已經要離開了」，並開始在地上不斷掙扎。最終警察大約花了1分鐘，才成功將薛女上銬。

4月19日，薛女在Dcard發文抱怨，指她已經請求5個月都無法順利拿到非自願離職證明，每次親自到場當面要求給付店家就報警處理。她還說：「警方到場僅5分鐘，在第4分鐘時，警方說信你1分鐘離開，正在離開時被以現行犯名義壓制在地上銬帶走。」

沒想到薛女原本PO文討拍，卻引來鄉民酸言酸語，「以自我為中心還裝可憐」、「沒人鳥你，又回到邊緣人的原點，努力扭曲下去，讓自己更討人厭吧」、「阿斗就是阿斗，只能無病呻吟，到頭只能說你活該」、「討拍就低下頭去，裝被害人還裝出優越感，沒人吃你這一套」、「從判決書知道她是一個多討人厭的人，難怪連公司跟同事都不喜歡她」。

薛女見到網友輪番攻擊她，認為自己的名譽受損，因此對30名左右的網友提出妨害名譽告訴，檢警最後查出10名網友的真實身分，不過檢察官調查後認為從這些網友的留言內容，全無提及任何可知辨識告訴人真實身分或背景資料的情形，且告訴人又以匿稱在Dcard發文，因此認為10名網友並未損及薛女的名譽，認為罪嫌不足，全都處分不起訴。

另外，薛女認為警方壓制、當場上銬，導玫她的雙手多處擦挫傷，且被帶返派出所期間，配合警方偵辦，仍遭長時間上銬，導致手部持續壓迫與疼痛，身心承受重大壓力與創傷，因此為為警方的逮捕不合法，對2名警員提出瀆職告訴。

不過檢察官勘驗警方蒐證畫面，確認店家提出侵入住宅告訴後，警方勸告訴人離開無效，最後才以現行犯將薛女逮捕，逮捕過程並未違法，認為2名警員罪嫌不足，已在今年9月間處分不起訴。

