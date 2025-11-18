拿世界盃門票「插隊」入境 川普推FIFA PASS加速簽證
2026年世界盃足球賽，由加拿大、墨西哥、美國三國聯合舉辦，16個舉辦城市中，美國占了11個。美國總統川普為 2026 世界盃，推出「FIFA Pass」計畫，讓全球購票球迷能「插隊」、優先獲得簽證面談。國務卿盧比歐表示，已經增派 400 名領事官員，力求將全球八成地區的預約等待時間，從半年或一年，縮短到兩個月以內。當然，入境審查條件不變，只是買好票的球迷，簽證面談順序，可以提前。不過，川普也點名部分主辦城市，如果他認為有哪座城市不安全，就會要求FIFA主席將世界盃的賽事移出該座城市，而FIFA主席則是強調，「安全」是成功舉辦世界杯的首要任務。
搶到世界盃門票的球迷，接下來居然還能優先預約美國簽證，快速通關。
美國總統川普和國際足總主席英凡提諾，共同宣布啟動 FIFA 簽證快速通關計畫。
川普說：「這將是一次千載難逢的機會，展現美國的偉大與世界級的體育競技，同時慶祝我們國家的250週年。世界盃也將成為無數美國工人和企業極其重要的經濟機會。據說能帶來超過三百億美元，詹尼（FIFA主席）。我不太確定，這聽起來是筆巨款。」
FIFA主席英凡提諾回：「對，這是真的。」
川普回道：「你確定嗎？」「百分之百確定。」
川普繼續問：「那國家能從中得到多少？」「三百億。」
川普和 FIFA 主席一搭一唱，對著多達 500 到 1,000 萬名球迷宣布「FIFA PASS」政策誕生。不過美國國務卿盧比歐強調，有門票不代表能入境，但趕快申請，就可以優先面談。
美國國務卿盧比歐呼籲：「如果你持有任何一場比賽的門票，若尚未申請，請儘快申請，不要等到最後一刻。你的門票不是簽證，它不保證你能入境美國，它保證的是加速預約。你仍然會經過和其他人一樣的審查。唯一的不同是我們會把他們往隊伍前面移動、更快地處理。」
盧比歐聲稱，簽證加快是德政，他們縮短全球 80% 地區的「面談預約等待時間」到兩個月以內；畢竟過去通常都需要半年甚至超過一年。
這份歡迎全球光臨的邀請函，可以帶來 300 億美元商機，甚至創造 20 萬個工作機會，川普認為，世界盃能夠彌補之前政府停擺造成的經濟損失。不過，他當然把虧損踢給民主黨，把偉大留給自己。
「這是一個巨大的經濟利好，你知道，我們曾因民主黨造成了一次小小的停擺，而這（世界盃）將會加倍、多倍彌補回來，所以這很好。」
國際足球總會選定美國 11 個城市主辦比賽，但天上哪有掉下來的禮物？川普警告，市長和州長必須「守規矩」，好好和政府合作，否則他會毫不猶豫踢掉主辦城市。 「州長必須守規矩。市長也必須守規矩。你知道，像是加州，就有問題。加州有高犯罪率，而且加州有一個剛剛遭受大火和其他災難的地方，他們沒有做好工作。」
川普首先點名加州，高犯罪率高、剛經歷祝融之災；威脅名單還包括波士頓和芝加哥。
川普強調：「有人說，如果他們不改善，我們會不會考慮把世界盃從波士頓拿走？答案是會的，我們有權與國際足總（FIFA）這樣做。」
而川普對剛當選的西雅圖市長，同樣很有意見，當然也要拿出來特別警告：「所以，如果我們認為西雅圖有問題，那裡的市長非常非常自由派，甚至有點共產主義傾向，那我覺得問題肯定不只自由派那麼簡單。我週末看了她的表演。哇，真是個奇葩。但是，詹尼（FIFA主席)，如果我們覺得可能會有問題，我可以說我們會換個地方嗎？我覺得你不會遇到這個問題，但我們會把活動移到一個更受歡迎、更安全的地方，對吧？」
FIFA主席英凡提諾回道：「對，我認為安全與保障是首要任務。」
美國政府砸下超過 6 億美元補助金，部署無人機等科技，確保維安。 而美國國土安全部長諾姆則說：「我們已向 11 個主辦城市提供超過 6 億美元的補助金，讓他們能在技術、篩檢技術、無人機技術以及反制無人機系統方面合作並加以實施，因此我們將準備好安全地主辦這項賽事。」
不過球迷目前最在乎的是門票：「 希望轉售的票不會太貴。」
球迷認為，這其實不是屬於他們的機會，因為預售票只開放給特定的 Visa 卡持有人。他們只能等轉售的門票，但價格恐怕高得嚇人。
川普提到還未就任總統時，就曾和 FIFA 主席討論過 ：「當詹尼（FIFA 主席）和我達成協議時，我從未想過自己會成為總統，因為那時我本該退休了，但我有點幸運，所以我非常榮幸。」
川普覺得幸運，三百億美元商機也很幸運，而他也想給球迷快速通關的幸運。但對球迷來說，快速簽證，或許現在還言之過早，搶得到門票再說。
更多 TVBS 報導
川普放話！2026世足主辦城「有一點點危險」就換地點
世足資格賽／法國4：0烏克蘭晉級！C羅吞紅牌 葡萄牙出線添變數
糖尿病、肥胖者注意！美簽申請恐變難 川普要求嚴審健康與財務條件
瑞士懲罰關稅有望下調 川普對印度釋鬆動訊號
其他人也在看
挪威神鋒重創義大利晉世足會內賽！4冠老牌勁旅恐連3屆缺席
體育中心／丁泰祥 報導2026世界盃歐洲區資格賽，挪威靠著效力英超曼城隊的神鋒哈蘭德，在2分鐘內連續兩次攻破義大利的大門取得領先，帶領挪威終場4:1獲勝，在I組戰績8戰全勝，以分組第一取得會內賽的資格，至於落敗的義大利，則還要再踢附加賽爭取晉級的機會。FTV Sports ・ 1 天前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 10 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
棒球／「前中職救援王」也被中國挖角！他拒絕原因曝光
體育中心／李明融報導前中華職棒救援王陳鴻文去年球季結束後遭樂天桃猿釋出，39歲的他職業生涯最後2年總計為球隊出賽59場，合計吃下93.1局、其中還包含9場支援先發，穩定吃局數、還能添增球隊調度靈活性，表現依舊達聯盟水準，只可以遭釋出後無法獲得其他球隊青睞。中國棒球聯盟「中國棒球城市聯賽（CPB）」預計於2026年正式開打，近期已在中國與台灣分別舉行測試會，並公布首波「台灣自由球員名單」，包含前美職投手曹錦輝以及前中職統一獅球星林益全，陳鴻文也曾收到聯盟邀請，但他毫不猶豫拒絕，決定留在台灣，並投入訓練教學與基層推廣。FTV Sports ・ 9 小時前
反骨男孩藝人全解約！老闆酷炫親口證實 「大家各自安好」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」近年來風波不斷，團體中的核心成員孫生、蕾菈、瑋哥等人也陸續解約。如今「反骨男孩」藝...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 1 天前
胡瓜「坐籃籃大腿」疑摸胸遭炎上！ 主持群還原現場情況：他應該傻眼
胡瓜領軍主持的長壽節目《綜藝大集合》近日因遊戲環節出現不當肢體接觸，在社群遭到炎上。在遊戲「投懷送抱」中，胡瓜為了坐破啦啦隊女星籃籃大腿上的氣球，手疑似摸到籃籃的胸部，引發撻伐。對此當時也在現場的主持群之一郭忠祐今（18日）出面受訪，說明當時情況。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
賴清德民調出爐！郭正亮見這一點：很意外
[NOWnews今日新聞]台灣民意基金會今（18）日發布11月最新全國性民調，其中針對總統賴清德的總統聲望，調查結果顯示，有38%的民眾基贊同賴清德處理國家大事的方式，不過有50%不贊同；另外根據國民...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 7 小時前
油車萬元開銷、開特斯拉年省15萬起！買屋有充電樁別高興太早：問清楚是「出線」還「全套」｜好宅報報
根據「財團法人車輛研究測試中心」統計報告指出，臺灣自2020年起，純電動車(BEV)登記數突破1萬輛並開始顯著攀升，截至2024年底，登記數已近十萬台(96,367輛)，普及率1.1%(整體小客貨登記數約840萬輛)，隨著電動車牌照稅開徵與貨物稅減免確定延至2030年，預料將會有更多民眾投入電動車車主行列。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 12 小時前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 3 小時前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
「藍營支持度」變化超驚人！她曝背後原因
[NOWnews今日新聞]台灣民意基金會今（18）日發布最新本月國政民調，其中，引人注目的是國民黨政黨支持度上升3.9個百分點；對此，國民黨新北市議員江怡臻分析，國民黨主席鄭麗文上任後在過去的基礎上持...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
披薩店公審台人惹義大利市長震怒！她見1事驚「台灣國際地位」變了
生活中心／曾郁雅報導日前一群台灣遊客飛往義大利一間披薩用餐，沒想到疑似因為16人只叫了5份披薩、3杯啤酒，讓當地披薩店老闆直接把整群團客的清晰面貌全錄下，甚至直接在現場公審、但由於台灣旅客聽不懂老闆所說的外語內容，還對鏡頭比YA、豎起大拇哥，老闆最後卻不留情喊「台灣滾吧」，影片公開後大炎上、讓餐廳老闆緊急道歉，可當下老闆又喊出自己跟「中國、台灣」道歉，讓網友再度看傻眼，事態持續延燒更讓蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰、透露將見「台灣代表」一起解決這次事件，對此台灣財經網美胡采蘋就感歎台灣現在國際地位「稍微有點太高了」。民視 ・ 1 天前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 8 小時前
40歲男不菸酒竟大腸癌！醫揪「4行為」養出癌細胞：一堆人天天做
許多人不菸不酒仍罹患癌，非常不解原因。醫師黃軒表示，很多人都以為，癌症只會找上菸酒、生活放縱的人，但一名40歲男性從不碰菸、酒，還自認飲食清淡，卻因外食、熬夜、手搖飲、久坐，而罹患早期大腸癌。黃軒表示，其實癌症是慢慢累積所致，4種慢性致癌物包括糖、油、熬夜、腸道壞菌太多，導致人在年輕時就罹癌。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前