拿世界盃門票「插隊」入境 川普推FIFA PASS加速簽證

美國總統川普推出「FIFA Pass」加速入境面試預約（圖／達志影像美聯社）

2026年世界盃足球賽，由加拿大、墨西哥、美國三國聯合舉辦，16個舉辦城市中，美國占了11個。美國總統川普為 2026 世界盃，推出「FIFA Pass」計畫，讓全球購票球迷能「插隊」、優先獲得簽證面談。國務卿盧比歐表示，已經增派 400 名領事官員，力求將全球八成地區的預約等待時間，從半年或一年，縮短到兩個月以內。當然，入境審查條件不變，只是買好票的球迷，簽證面談順序，可以提前。不過，川普也點名部分主辦城市，如果他認為有哪座城市不安全，就會要求FIFA主席將世界盃的賽事移出該座城市，而FIFA主席則是強調，「安全」是成功舉辦世界杯的首要任務。

廣告 廣告

搶到世界盃門票的球迷，接下來居然還能優先預約美國簽證，快速通關。

美國總統川普和國際足總主席英凡提諾，共同宣布啟動 FIFA 簽證快速通關計畫。

川普說：「這將是一次千載難逢的機會，展現美國的偉大與世界級的體育競技，同時慶祝我們國家的250週年。世界盃也將成為無數美國工人和企業極其重要的經濟機會。據說能帶來超過三百億美元，詹尼（FIFA主席）。我不太確定，這聽起來是筆巨款。」

FIFA主席英凡提諾回：「對，這是真的。」

川普回道：「你確定嗎？」「百分之百確定。」

川普繼續問：「那國家能從中得到多少？」「三百億。」

川普和 FIFA 主席一搭一唱，對著多達 500 到 1,000 萬名球迷宣布「FIFA PASS」政策誕生。不過美國國務卿盧比歐強調，有門票不代表能入境，但趕快申請，就可以優先面談。

美國國務卿盧比歐呼籲：「如果你持有任何一場比賽的門票，若尚未申請，請儘快申請，不要等到最後一刻。你的門票不是簽證，它不保證你能入境美國，它保證的是加速預約。你仍然會經過和其他人一樣的審查。唯一的不同是我們會把他們往隊伍前面移動、更快地處理。」

盧比歐聲稱，簽證加快是德政，他們縮短全球 80% 地區的「面談預約等待時間」到兩個月以內；畢竟過去通常都需要半年甚至超過一年。

這份歡迎全球光臨的邀請函，可以帶來 300 億美元商機，甚至創造 20 萬個工作機會，川普認為，世界盃能夠彌補之前政府停擺造成的經濟損失。不過，他當然把虧損踢給民主黨，把偉大留給自己。

「這是一個巨大的經濟利好，你知道，我們曾因民主黨造成了一次小小的停擺，而這（世界盃）將會加倍、多倍彌補回來，所以這很好。」

國際足球總會選定美國 11 個城市主辦比賽，但天上哪有掉下來的禮物？川普警告，市長和州長必須「守規矩」，好好和政府合作，否則他會毫不猶豫踢掉主辦城市。 「州長必須守規矩。市長也必須守規矩。你知道，像是加州，就有問題。加州有高犯罪率，而且加州有一個剛剛遭受大火和其他災難的地方，他們沒有做好工作。」

川普首先點名加州，高犯罪率高、剛經歷祝融之災；威脅名單還包括波士頓和芝加哥。

川普強調：「有人說，如果他們不改善，我們會不會考慮把世界盃從波士頓拿走？答案是會的，我們有權與國際足總（FIFA）這樣做。」

而川普對剛當選的西雅圖市長，同樣很有意見，當然也要拿出來特別警告：「所以，如果我們認為西雅圖有問題，那裡的市長非常非常自由派，甚至有點共產主義傾向，那我覺得問題肯定不只自由派那麼簡單。我週末看了她的表演。哇，真是個奇葩。但是，詹尼（FIFA主席)，如果我們覺得可能會有問題，我可以說我們會換個地方嗎？我覺得你不會遇到這個問題，但我們會把活動移到一個更受歡迎、更安全的地方，對吧？」

FIFA主席英凡提諾回道：「對，我認為安全與保障是首要任務。」

美國政府砸下超過 6 億美元補助金，部署無人機等科技，確保維安。 而美國國土安全部長諾姆則說：「我們已向 11 個主辦城市提供超過 6 億美元的補助金，讓他們能在技術、篩檢技術、無人機技術以及反制無人機系統方面合作並加以實施，因此我們將準備好安全地主辦這項賽事。」

不過球迷目前最在乎的是門票：「 希望轉售的票不會太貴。」

球迷認為，這其實不是屬於他們的機會，因為預售票只開放給特定的 Visa 卡持有人。他們只能等轉售的門票，但價格恐怕高得嚇人。

川普提到還未就任總統時，就曾和 FIFA 主席討論過 ：「當詹尼（FIFA 主席）和我達成協議時，我從未想過自己會成為總統，因為那時我本該退休了，但我有點幸運，所以我非常榮幸。」

川普覺得幸運，三百億美元商機也很幸運，而他也想給球迷快速通關的幸運。但對球迷來說，快速簽證，或許現在還言之過早，搶得到門票再說。

更多 TVBS 報導

川普放話！2026世足主辦城「有一點點危險」就換地點

世足資格賽／法國4：0烏克蘭晉級！C羅吞紅牌 葡萄牙出線添變數

糖尿病、肥胖者注意！美簽申請恐變難 川普要求嚴審健康與財務條件

瑞士懲罰關稅有望下調 川普對印度釋鬆動訊號

