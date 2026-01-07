拿了新錢母…舊錢母別亂丟！ 命理師：「3禁忌」觸犯恐破財

生活中心／賴俊佑報導

迎接馬年到來，各大廟宇推出招財化煞「錢母」，其中南投竹山紫南宮更吸引超過10萬名信眾排隊領取，不過拿了新錢母，舊錢母該如何處理呢？命理老師楊登嵙分享個舊錢母可擺放的位置，並提醒舊錢母別亂丟，以免破財。

舊錢母可放6位置 集滿12生肖招財威力更強

楊登嵙表示，舊錢母可擺放6個位置，首先建議放在家中財位，一般在大門斜對角，且有L形直角，也就是房子客廳能藏風聚氣的地方為「財位」，也可以放神龕上、保險箱上、保險箱內、收銀檯上。

如果是工作場合，可將錢母放在生財工具上，例如工作內容以電話行銷為主，則可將錢母黏貼在電話上；文案創作為主的人，則可黏貼到電腦上，有助文思泉湧，讓工作上有較好的發揮，相對錢財就容易到來。

楊登嵙表示，「舊錢母」12生肖越多越齊全，合起來的力量更大，12生肖齊全，旺財化煞力量更大。

舊錢母3禁忌勿犯 命理師：恐破財

舊錢母有3個禁忌勿犯！楊登嵙表示，不可將錢母以交易買賣方式賣給別人，這如同將神明所求來的好運賣給別人；不可將錢母擺放在汙穢不淨的地方，例如將錢母擺放在地上，任由人跨越過去，擺放在廁所、夫妻房間，這等同對神明不敬，反而會破財。

另外，舊錢母與自己生肖相沖，不可攜帶在身上，例如蛇年狗生肖相沖，屬狗者就不要將蛇年舊錢母放在身上，可以擺放在財位、神龕、保險箱、收銀台。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

