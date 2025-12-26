拿交通意外事故對比蓄意隨機殺人 林佳新批苗博雅：禽獸不如

19日傍晚發生的北捷隨機殺人案，再次引發國人對是否「廢死」的討論，其中台北市議員苗博雅日前發文感嘆，「在台灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」其中影射了立法院長韓國瑜。對此，有「最強菜農」封號的林佳新痛批，苗博雅拿交通意外事故去和隨機殺人案做對比，這只能說「禽獸不如」。

「最強菜農」林佳新。（資料照／中天新聞）

苗博雅25日在Threads發文指出，在台灣開車撞死人，可以當選立法院長，大家沒意見；殺人罪前科，可以當選縣長，大家沒意見；參與殺警案，可以當政黨中常委，大家沒意見；貪污有罪，可以繼續當立法委員，大家沒意見；家族殺過幾千人，可以繼續從政，大家沒意見。

廣告 廣告

身家清白、無前科、認真勤政、不貪污的人，因為曾經救援過幾個死刑冤案，救過幾個人，竟被當成殺人犯對待，媒體狂黑，名嘴狂罵，側翼亂剪片，動輒收到殺你全家的威脅，苗博雅表示，在台灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？

對此，林佳新今（26）日在臉書發文，開頭就直言，滿口仁義道德說到底不就是「假仁假義」。

台北市議員苗博雅。（資料照／中天新聞）

林佳新提到，韓國瑜在多年前，的確因為意外交通事故導致過失致死，讓一個生命不幸罹難，那場車禍不管是應注意未注意，或是摩托車車速過快導致的悲劇，都已經是20多年前和解，而且是雙方心底最深沉不願再提起的痛，苗博雅因為個人利益再度提起，其實都是對家屬另一種傷害。

林佳新直言，對於生命不幸的消逝，我們應該更謙卑的去檢討跟反思，但絕對不是利用這個不幸事件，一再拿來政治鬥爭。苗博雅用這點來模糊社會大眾，關心隨機殺人和廢死的正當性問題，對我而言這就是「禽獸」的行為，因為你們所學都比一般人高，但道德觀卻比一般人低落。

林佳新痛批，苗博雅用一個不幸的交通事故，模糊了大家對於惡意殺人跟隨機殺人，而不用受到最嚴厲之處罰的探討，她自以為批評了韓國瑜，其實只是再次撕裂了往生家屬深埋多年最痛的傷口。

立法院長韓國瑜。（資料照／中天新聞）

林佳新開嗆，一個不幸的意外交通事故，拿來跟社會在討論的蓄謀隨機殺人懲處做對比，自己也不知道怎麼形容這種政治語言了，只能說「禽獸不如」。最後林佳新遺憾地套句前陣子那位喪子悲痛父親的話，「這個社會就是有這種假仁假義的偽君子，所以我們才無法幫你討回公平正義」。

延伸閱讀

苗博雅辯廢死掃到韓國瑜 王鴻薇酸遇選舉就避談：初一十五不一樣

苗博雅談冤案疑影射韓國瑜 徐巧芯翻她舊文轟「冷血」：越苗越黑

苗博雅發文挺廢死聯盟 點名韓國瑜更可惡？引發網友論戰