拿假戒指變賣偷50萬金項鍊 竊賊剛踏出店「下場慘了」

高雄有竊賊，5日上午到新興區一間銀樓，透過變賣假戒指，分散店主注意力，趁機竊取市值50萬元的三條金項鍊，逃跑過程遇到剛好巡邏員警，當場遭攔查，過程竊賊一度想逃離，立刻遭員警控制逮捕，訊後被依詐欺、竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

銀樓內一名白衣竊賊，趁著店主不注意，手伸到裡面櫃子，摸走三條項鍊，隨後裝沒事離開，店主發現東西被偷，趕緊追上上前，員警VS.店主VS.竊賊說：「你要告他吧，一定要告的吧，你金子拿出來。」好巧不巧，竊賊跑出門，剛好遇到巡邏員警，立刻被逮個正著，員警VS.店主VS.竊賊說：「回去做筆錄，你從哪裡追過來。」歹路真的不要走，現行犯被逮，手上剛摸走的金項鍊只好乖乖交出來，員警VS.店主VS.竊賊說：「你那金子先放桌上好了，偷東西被抓到就不要逃了啊。」

攔查過程，疑似還想落跑，當場被員警控制住，附近店家說：「抬頭看就三個人站在那邊，講了一段話就帶走了，最近是滿常有一些詐騙的。」發在5日上午十一點多，高雄新興區大同一路上，江姓竊賊來到銀樓，透過變賣假戒指分散店主注意力，隨後偷走市值50萬元的三條金項鍊，以為神不知鬼不覺，殊不知整個過程全被監視器拍下來。

新興分局中正所所長張順凱說：「江姓男子神色慌張的從銀樓衝出，後方緊跟著追呼的店主，張員見狀立即反應，毫不猶豫的上前盤查。」好在員警機靈，沒讓竊賊得逞，也讓銀樓店主守住錢財，訊後竊賊也被依竊盜、詐欺罪嫌移送地檢署，假戒指沒賣成，真項鍊也沒帶走，最後只能進警局。

