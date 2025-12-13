拿假鈔到夜市換真鈔被識破！ 2女當場遭逮

高雄市 / 綜合報導

高雄瑞豐夜市有攤商，日前收到顧客拿「千元假鈔」要換真鈔，但當場識破，報警處理；兩名涉案女子當場被帶回警局，依詐欺罪嫌移送偵辦，業者透露，當時嫌犯光顧三次，第一次先拿真鈔，建立信任感後，第二次開始拿假鈔消費，眼看店家上當，沒想到嫌犯又再次來行騙，行徑囂張。

警方VS.攤商業者說：「你現場有沒有換錢給她，還是你現場就識破了，我現場就識破了。」高雄瑞豐夜市有顧客拿假鈔以假亂真，當場被店家識破，直接報警處理，警方VS.攤商業者說：「你就發現那是假鈔，對，好。」

現行犯被逮，兩名作案女子啞口無言，當場被帶回警局，事後當地業者也PO網提醒，有人會拿道具紙鈔消費或換錢，要其他同業小心。攤商業者說：「它(假鈔)有特殊不一樣，我就認定這一定是假鈔，非常恐怖，因為我們錢很難賺，錢又不好賺，人家惡意，一而再再而三，就是蓄意，這很惡劣。」

高雄瑞豐夜市業者表示，11日晚上六點多有2男2女來店三次，第一次拿真鈔消費，換取店家信任後，其中兩名女子第二次掏出假鈔再次上門，眼看店家上當，第三次又拿假鈔要來換真鈔，當場被店家逮個正著，其他民眾說：「她應該去找不同間的啊，來三次都被認出來了，如果你真的在忙要去辨識很難啦。」

其他業者說：「來客量大真的會疏忽但這個沒辦法。」假鈔材質和真鈔摸起來不太一樣，而且印刷精緻度也有落差，只是夜市人一多，店家忙起來，有時候根本無法仔細辨別，而警方也提醒使用假鈔恐怕涉及詐欺罪嫌。

龍華派出所所長洪子棠說：「現場查獲道具紙鈔四張，全案依違反詐欺罪嫌將陳，謝二嫌，移送高雄地檢署偵辦。」一個不注意，可能就讓不法分子有機可乘，提醒攤商收款時，務必提高警覺，仔細檢查，以免辛苦賺錢全白費。

原始連結







