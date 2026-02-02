拿全台防疫開玩笑？雲林男網購1886瓶禽流感疫苗闖關 恐致病毒變異遭查扣

雲林男子自中國網購禽流感疫苗闖關，恐釀台灣公衛危機。示意圖

禽流感防疫體系險象環生！一名居住於雲林的42歲劉姓男子，涉嫌自中國非法輸入高達 1,886瓶 未經核准的禽流感疫苗。雲林地檢署於接獲情資後，由檢察長黃智勇指派專案小組，於基隆關及劉男住處展開搜索，當場攔截這批恐引發嚴重防疫危機的禁藥，全案今（2）日依違反《動物用藥品管理法》正式提起公訴。

根據檢方調查，劉男所輸入的疫苗含有「家禽流行性感冒病毒」及「水禽小病毒抗體」等成分。雖然其宣稱具有預防疾病效果，但檢方嚴正指出，此類非法疫苗極易導致 病毒變異與擴散，甚至可能演變為 「人畜共通傳染疾病」，對國人健康及整體防疫體系構成重大威脅。目前我國現行政策為確保防疫安全，已全面禁止對禽隻施打此類疫苗。

電商下單虛報闖關 兩度走私終落網

檢方查出，劉男分別於2025年2月及7月間，透過中國電商平台下單購買這批疫苗，並由賣家透過集貨方式自中國空運來台。為了躲避海關查驗，劉男更刻意 虛報貨物名稱 企圖矇混過關。

雲林地檢署強調，非法輸入及使用動物用禁藥不僅會破壞多年建立的防疫制度，更可能引發不可收拾的公共衛生風險。地檢署將持續聯合相關單位，嚴密查緝非法藥物流入市面，以守護畜牧產業安全及民眾健康。



