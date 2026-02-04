拿出平定叛亂氣魄打炒房 南韓李在明下通牒「囤房族、投機客」快脫手

南韓總統李在明連續兩天在「X」平台上發文，呼籲囤房族不要低估他打房的決心。

南韓總統李在明連續兩天在官方「X」帳號發文，喊話將遏止「誤國的房地產投機行為」，警告囤房族、投機客，不要低估他打房的決心，並且聲稱這是他們「最後的脫身機會」。（葉柏毅報導）

韓聯社報導，李在明在發文中表示，韓國是一個偉大的國家，為了建設一個合乎常理且繁榮的國家，無論動用什麼手段，他都絕對會遏止誤國的房地產投機行為。李在明強調，韓國人連嚴峻的內亂都能克服，並且重新出發，面對房地產投機這種顯而易見的社會弊端，竟然束手無策嗎？

李在明在發文中強調，對於囤房者，暫緩加徵資本利得稅將要結束，他更引述一則新聞，這則新聞是建議南韓囤房族「與其死守不放，不如賣掉；與其晚賣，不如早賣會更有利」。

李在明強調，以前房地產是唯一的投資手段，但現在已經有了眾多投資工具，他不明白為什麼一定要炒房。他強調，他的政見履行率，達到95%，也就是他一定言出必行。這不是恐嚇，而是忠告。