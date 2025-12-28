拿出日本「小白書」 季連成：不同災害需有不同應變方式
〔記者劉人瑋／台東報導〕防災就需從日常準備，無論是公部門或私人，行政院政務委員季連成今在台東天后宮進行防災宣講，以日前北捷殺人案、馬太鞍溪災情舉例，雖然只講述事發經過、未帶批評，這才讓家鄉鄉親得知狀況誇張，公部門「該做未做」，加上民眾沒有危機意識和事前準備讓災情擴大，「好像聽出哪裡有重大瑕疵」。
季連成說，防災顯然急迫無法等待，昨晚強震後還通知林保署在今早以無人機空拍堰塞湖，所幸未有新狀況「真的是天祐台灣」。
季連成表示，由於自己災害應變經驗豐富，許多案例信手拈來即有。以日本防災為例，日本因應頻繁天災發放避難手冊「小白書」，我國參考並精簡成「小橘書」。只是季一拿出厚厚的一本「小白書」，相較現場民眾拿到的輕薄小橘書無不低聲驚呼「好厚、看得完嗎？」
他說，日本家庭多備有防災包且內容豐富，還有輕便馬桶可壓縮後攜帶，飲用水甚至有些因應長期貯存、保存期限達十多年，另外就危機意識，日本遇到地震、颱風會往高處跑或留屋內，只有台灣人往空曠處或海邊跑、觀浪。
季連成解釋，面對不同災害需要有不同應變方式，但有所反應最為重要。多數時刻，遇到災害留屋內最妥當，台中百貨公司氣爆，剛好有香港家族旅遊路過因墜落物而死傷，「留在屋裡最安全」。
又例如洪災時的垂直避難即是往建物高處躲，而空襲有飛彈或無人機，高樓層就最易被襲，需往地下躲避，若在低樓層、一樓就需要二道牆後(Two Walls Rule「兩道牆原則」)，有更多屏障能抵空襲破片。不要讓我們(有慘痛)的經歷成為他國的經驗，日本做得到、我們也能。
只是就公部門處置方式，季連成雖只是平緩敘述過程，還是讓不少台東里長捏把冷汗，例如先前北捷殺人案，後來的演習才發送細胞簡訊供附近民眾及時躲避，馬太鞍溪災情則是村內廣播出狀況，災害之前其實中央政府曾將警報系統交給花蓮縣府，但地方、村落卻有9年未使用。台東里長聽聞後「搶答」，「壞掉沒錢修」。但季連成卻回答，事實上是有錢、縣府也撥下卻沒修復，這些都是公家、民間需早早備妥的防災措施因應突來的災害。
