拿到壓歲錢先別花！專家曝「6大開運法」：放1處財運更旺

生活中心／朱祖儀報導

農曆春節快到了。（示意圖／資料照）

今年除夕在2月16日，不少人已經著手開始大掃除、準備年夜菜食材，期待迎接農曆新年。但除夕除了圍爐、發壓歲錢、守夜之外，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙就分享除夕開運6大方法，有望帶來好運。

一、貼春聯

用紅色的春聯來裝飾家中最能夠帶來喜氣，特別是一些大吉大利的吉祥話。家中若有喪者則忌貼紅色春聯，或不貼春聯。

二、辭歲

神明前及公媽靈前，堆疊柑塔，供年粿、發糕、春飯（飯上插春字剪紙、紙花，紙花又叫春仔花、飯春花，「春」諧音「剩」，有歲月餘糧，年年食不盡的吉祥意），以五味碗拜門口及拜地基主，用春飯拜灶君、床母。

廣告 廣告

三、過火盆

在庭院或門口外點燃一個炭燒之火爐（烘爐），等炭火燒旺之後放在門口前，全家一一跨過火盆，是除舊佈新的意思，同時也將過去一年當中倒楣的事情全都燒掉，並取其來年人人興旺之意。然後將此火爐放在家裡的客廳或房子中央處，讓火爐之熱氣、陽氣能燻熱整個屋子，並消除屋內之雜氣及穢氣，即使室內假使有不乾淨的鬼靈，同樣能得以驅逐，而且進一步提升宅運。

四、圍爐

大年夜的團圓夜飯稱為圍爐，桌下放置一個火爐（烘爐），火爐的四周可多擺8枚錢幣，代表「財運興旺」，能夠招來好運氣。另外，年夜飯應該慢慢食用，且每一道菜都應要嚐上一口為吉。長年菜取其長壽之意，韭菜取「久」諧音，魚圓、肉圓取其團圓之意，菜頭取好彩頭之意。如果有出門在外的家人趕不回來團圓時，則要空出一席，將那人的衣服放在座位上，表示全家團圓。

楊登嵙表示，圍爐時火爐的四周可多擺8枚錢幣。（圖／楊登嵙提供）

五、壓歲錢

拿到紅包之後可以放在枕頭下睡覺，壓歲錢在初五以前千萬不要花用，這如同「發財金」，過完年再將壓歲錢存到自己的銀行戶頭，能夠帶來好的財運。

六、守歲

分完壓歲錢之後，闔家團圓等待天明，稱為「守歲」。當夜家中要保持燈火通明，守歲盼能讓自己的父母長壽；也有人說「睏」就是「困」，因此除夕夜守歲不困，來年就不會「窮困」，因此不要子時（晚上23點至01點）前就去睡覺。



三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本網立場。

更多三立新聞網報導

威力彩「1包牌買法」中獎率更高！曾有人抱走15億 數學老師也認證

唸「ㄐㄩㄝˊ」錯了20年！新堀江正確讀音曝光 在地人驚：聽不懂

2000元鈔票沒人收？內行揭「1行業」最愛 隱藏用途曝光：別亂花

一堆人不知道！「1方便神物」是台灣發明的 眾驚：難怪國外沒有

