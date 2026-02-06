拿到年終少7萬？ 他怒批「被人資騙了」 網搖頭：這是常識





上班族都期待收到年終獎金。但有網友表示，面試時人資說「年終6個月」，最近實際拿到後驚覺比預期少了7萬多元，才得知是以「底薪」計算，他不滿痛批：「根本就是陷阱」。



原PO在Dcard發文，面試時人資告知年終為6個月，一直以為是以月薪計算，直到最近領到年終，與預期不符，便向主管詢問。主管回應，年終本來就是用底薪計算。原PO透露，自己月薪為4萬元，底薪僅2萬8000元，原本以為可領到24萬元，實際僅拿到16萬8000元，差了7萬多元，「可以出國玩一趟了。」

廣告 廣告

▼原PO表示面試時，人資表示「年終獎金6個月」，他一直以為是以每月領到的月薪計算。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）

除了年終獎金，原PO也指出，公司勞退提撥同樣是以底薪計算。以底薪2萬8000元計算，6%提撥金額為1680元，若以月薪4萬元計算，則應為2400元，每月差距720元，一年下來少了8640元，長期累積下來金額差距相當可觀。

原PO坦言，得知實際計算方式後相當氣憤，甚至每天上班都在思考是否該離職。他也提醒，面試時務必問清楚年終獎金是以底薪還是月薪計算，避免等到入職後才發現與想像落差過大，「有人也是這樣嗎？要怎麼跟人資談這個？」

▼原PO原以為自己可領到24萬元年終，實際領到時才發現少了7萬多元，之後才得知公司是以「底薪」計算年終獎金，讓他相當不平。（示意圖／取自Pexels）



此貼文吸引許多網友留言討論，但不同於原PO的憤憤不平，許多網友卻認為「這是常識」：「台灣十間有九間都是用底薪在算，你當然可以跳槽，別猶豫」，也有人提醒，年終獎金是公司個別的激勵制度，而非義務，因此公司有絕對的權力決定如何發放：「吵不贏，因為年終是獎金，沒有發放的義務，怎麼發就是看個公司規定」、「年終沒問題，這不用特別講都知道，是你自己不懂，但是勞退絕對是用實領算提撥不是底薪，這個要檢舉」，不過也有網友認為原PO的提醒不無道理，畢竟真的有公司會用全新計算年終，在意年終的人還是要在面試時問清楚：「入職前要問清楚，有些公司真的是用全薪算」。

（封面示意圖／取自pixabay）

更多東森財經新聞報導



「年終獎金」怎麼算 底薪 全薪分不清？ 職場老鳥：「各有不同」

行員領4.4個月年終卻想哭！ 她焦慮吐心聲：買房根本不敢想

年終「鈔」香！ 台積員工醒來2個月年終入帳