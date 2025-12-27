拿到新武器好嗆！阿根廷空軍：二手F-16戰機比全新中製梟龍或俄規米格29耐用

阿根廷空軍（Fuerza Aérea Argentina）12月初超高調地，從丹麥迎回首批六架F-16A/B Block 15戰機。從丹麥本土起飛、由美軍護航協助下、順利完成跨大西洋的長途運輸任務，成為阿根廷睽違多年以來，首批降落國土的新式戰機。也從這個時間起，阿根廷政府用盡各種手段宣傳，就是要讓外國知道、這個南美洲國家終於拿到新的軍武。

然而面對外界一部分質疑聲浪，特別是不滿意阿根廷空軍採購「二手戰機」，該國軍方日前在官方粉專發文，先附上一張隸屬「第6戰機大隊」的雙座F-16BM戰隼（Fighting Falcon）戰機照片，文字中不只讚揚F-16戰機諸多優點，甚至還趁機吐槽自家先前被傳聞青睞的兩款戰機：中國、巴基斯坦合製的梟龍（FC-1/JF-17）與俄羅斯米格29戰機（MiG-29）。

廣告 廣告

阿根廷空軍強調，許多外人不知道的一點，在雙座型戰機的維護上，丹麥皇家空軍（RDAF）一直恪守極其嚴苛的保存準則。雖然這批雙座型F-16BM，與單座機具備完全相同的作戰能力，與同一版本的航電系統（Tapes），但丹麥在過去數十年中，刻意避免讓雙座機暴露於高張力的激烈戰鬥空戰訓練中，給予最大程度保護。

也正因為有這樣刻意保護，讓服役這麼多年後，阿根廷空軍此次購買和編列服役的F-16BM戰機，平均仍保有接近50%剩餘結構壽命。帳面上看起來好像很不划算，但阿根廷空軍卻強調，即使只有50%、可是這批F-16戰機依然比全新出廠的梟龍或俄羅斯米格29耐用。

阿根廷從丹麥迎回首批二手F-16戰機，隨即開放基地讓民眾親自觀賞。（翻攝自阿根廷國防部）

過往受制於最大敵人英國，阿根廷空軍採購新一代戰機計畫，長年以來往往在傳聞階段，就被倫敦掣肘和扼殺，前文提及的梟龍和米格29，都曾是外媒傳聞報導中，阿根廷屬意的戰機機型。其中梟龍的話題，最早從2021年開始、一路傳聞到2023年才逐漸消失，但當時各種詳細分析和評估的報導數量，真的一度以為阿根廷會和鄰居一樣，轉向尋求北京支持。

首批交付的F-16戰機，包含四架雙座F-16B與兩架單座F-16A。

巴基斯坦現役梟龍戰機。（翻攝自巴國空軍粉專）

阿根廷2024年4月與丹麥達成協議，以3億美元（約新台幣93.9億元）價格、收購丹麥皇家空軍的24架二手F-16AM/BM戰機。這次戰機交付，也標誌阿根廷恢復超音速戰力，填補麾下老舊幻象（Mirage）系列戰機退役後的空防缺口，預期F-16戰機將與現役的A-4AR天鷹式攻擊機（Douglas A-4 Skyhawks）協同作戰。

更多風傳媒報導

