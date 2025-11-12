拿到普發1萬「超過5成立刻花掉」！7成吃大餐犒賞自己 百貨優惠搶客

生活中心／賴俊佑報導

新光三越統計，超過5成會員拿到普發萬元後想立刻花掉。(圖／新光三越提供）

普發萬元今(12)日起開始入帳，新光三越針對百萬會員進行《普發萬元消費風向調查》，超過5成會員想立刻花掉普發金，另有7成會員選擇犒賞自己；新光三越趁勢推出刷萬元送萬點、單筆滿3,000元抽100萬點和百項商品最低2折3大回饋，遠東SOGO台北店刷聯名卡最高回饋14%。

新光三越自11月4日至11月7日 舉辦《普發萬元消費風向調查》，共回收5,687份問卷，結果顯示超過一半民眾想立即花掉普發金，其中高達7成選擇犒賞自己、使用在生活必需品。最想消費的前3名依序為「餐飲」、「服飾鞋包」及「化妝品」，掀起年末自我犒賞消費熱潮。

廣告 廣告

新光三越為回應會員期待，以「最直接回饋」、「多重驚喜抽獎」與「放大萬元價值商品」3大優惠迎接普發購物熱潮！第一重11月14日至11月23日，當 日當店刷10大指定銀行信用卡單卡累計滿1萬，即可兌換skm points 10,000點 (全台限量30,000 份)，週年慶店別亦同享回饋！

第二重會員刷指定銀行信用卡單筆消費滿3,000元，天天抽「AirPods Pro 3（價值7,490元）」； 單筆滿6,000 1 元，天天抽「點睛品 生生有禮 萌馬駕到 足金項鍊（約價39,800元起）」，滿10,000元，將於壓 軸抽出一名幸運會員，一人獨得最大獎「100萬skm points（價值100,000元）」，刷越多、中獎機率越高！

第三重網羅全台百項話題商品，下殺優惠總價值超過20萬的「萬元護照」，首推金安德森石墨烯蠶絲可水洗雙人冬被原價20,800元、特價3,980元下殺2折，Just Diamond鎮金店鑽戒原價52,200元、特價26,100元下殺5折，LANCOME 小黑瓶發燒組原價12,583元、特價4,650元下殺36折。

遠東SOGO台北店第二波週年慶搭上萬元普發，再衝一波買氣。(圖／SOGO提供)

另外，遠東SOGO台北店11月12日至11月17日第二波週年慶登場，持續推出精采回饋與必買商品，像是中信SOGO聯名卡高達14%、各樓面超過20%以上的促銷優惠，以及力道強勁的各業種滿額贈及銀行回饋促銷等，同時復興館無印良品週年慶期間滿千抵百外，11月12日起加碼5千再送500，搭配中國信託SOGO聯名卡最高回饋30%。

更多三立新聞網報導

6大速食「萬元普發」優惠！比薩買1送3、買千送百 再抽1萬元

颱風泡麵下殺！4大超商「咖啡買1送1、冷凍食品第二件有優惠」

TGI FRIDAYS「1商品」緊急下架！業者認出包：盼向消費者致歉

颱風囤糧！全聯、家樂福、愛買「水餃買1送1、泡麵半價」現在就有

