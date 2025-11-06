拿前夫精子懷孕 女星宣布生了 開心直呼：老天給的禮物

韓國女星李施昤順利產下一女。（圖／翻攝自李施昤 IG）





韓國女星李施昤（이시영）今年3月宣布和大9歲的企業家老公離婚，在7月宣布懷孕，並於昨（5日）於IG曬出了女兒的照片，宣布了母女均安的消息。

李施昤昨日在IG分享了自己穿著病號服抱著女兒的照片，並開心寫下：「我覺得這是上帝給我的禮物」，並承諾自己會讓一雙兒女幸福一輩子。

事實上，李施昤在離婚後宣布懷孕時候，連前夫趙承賢都嚇到，主要她自己承認懷孕是未經前夫同意進行試管嬰兒療程，不過趙承賢依舊表明會負責任，當好孩子父親的責任。

【更多東森娛樂報導】

蕾菈離婚湯宇比較紅！被問「粿王爭議」 坦認：不談感情

直擊／GD開唱連3事故！「卡在舞台中間」 無奈只給左邊讚

Super Junior高雄巨蛋搶票時間出爐！票價內容一次看