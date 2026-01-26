拿包租代管混充 社宅政策倒退嚕

（圖／本報系資料照）

新年伊始，賴政府的住宅政策就腰斬，社會住宅興建目標從選前承諾的13萬戶下修為4萬戶，內政部不承認跳票，宣稱將以「包租代管」作為「可移動社宅」，達成社會住宅的理想。政策做不到，內政部卻宣稱「務實調整」，不敢承認而冒名頂替、魚目混珠。

社會住宅政策的核心是去市場化，居住者或買、或租，或者同時接受租金補貼，房東可以是國家、私人或住宅合作社，但價格不仰賴商業機制決定，房源穩定、居住穩定、不需常常擔心會被趕走，這才是社會住宅。最重要的是住宅資源公共化，政府來決定房客，不是房東來挑，把資源用在有需要的人身上。

社會住宅是社會政策，負有制衡市場機制的任務，但台灣的包租代管卻變成自由市場。這套抄自日本的代管制度運行基礎是商業機制，以謀求利潤為目的，而不是由國家履行民生責任，有社會福利的功能。社宅可以出租，包租代管也是租，所以內政部就說包租代管也是社宅，如同說貓有腳，狗也有腳，所以貓是狗。秦朝權宦趙高指鹿為馬，只是一人之言，現在內政部從部長到文官如此發言的，有好幾位。

趙高說謊不臉紅，擁立秦二世也逼死秦二世；賴清德要小心了，當官員無良無下限時，反噬君上當然也做得出來。

社會住宅除了是社會政策，也是基礎建設，如同馬路鋪柏油。政府鋪柏油不是為了要在大街小巷都收過路費，也不為了建設自償；政府的回收在於路通物暢後，向產業收稅、向勞動者收稅。

時代力量批評政府以財源、土地為藉口，為住宅政策倒退而辯護，一針見血講到賴政府的問題。時代力量黨主席王婉諭批判：「針對購買市地重劃保留的3％至5％土地，內政部明明編列了預算，準備向地方政府購地蓋房，結果這筆預算竟然被行政院打槍退回，理由是覺得跟地方買地太貴、成本效益不足。」

政府施政優先順序見於預算的分配，當政府挖東牆（社會住宅）去補西牆時，原因之一，可能是表明了社會住宅可以犧牲；二是有心無力，施政失敗，無能面對預算、財源等基本必備事項。到底是放棄了社會住宅？還是無能？賴政府不能閃爍其詞，更不能推諉責任。

若說13萬戶下修為4萬戶是務實調整，為何前總統蔡英文執政時一直以12萬戶為目標，沒因為「務實」而下修，而賴清德一執政便腰斬再腰斬？當過行政院長的賴清德，競選時高喊的目標，當時心知肚明只是拿口號來騙票？

包租代管當然有潛力成為社會政策，但前提是以居住權為考慮，把房子租給有需要、被租屋市場排擠的弱勢者、單親家長、高齡、低收入戶，房東不能壟斷選擇房客的權力；包租代管在台灣，現實運作的結果，在商業機制上，國家扮演房東與條件好的租客之仲介，因此弱勢者、年輕人只能住在不符合其需要的住宅，例如高齡者獨居在無電梯公寓。

要把包租代管做為社會住宅的一環，必須把部分的租屋市場公共化，如同社會住宅就是把部分的住宅公共化，將社會住宅與商業機制區隔。賴政府拿國家扮演商業仲介的包租代管混充社會住宅，是民進黨住宅政策的倒退。

台灣走過「國民住宅」、「合宜住宅」的道路，表面上是處理民生議題，本質上仍只是房地產政策而非住宅政策。蔡英文政府執政，清楚社會住宅與房地產的區隔，各黨執政的地方政府也戮力推行，現在賴清德上台，魚目混珠，打破了經過幾十年好不容易建立的社會住宅政策。（作者為淡江大學政經系全英文學程兼任助理教授）