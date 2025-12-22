拿北捷攻擊鬥爭蔣萬安？簡舒培大翻車 他3點開轟：在打賴清德臉

北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻瘋狂攻擊台北市警方，對此，國民黨前發言人鄧凱勛3點開嗆簡舒培，拿憾事當惡鬥素材，昔嗆總統賴清德「超級蠢」，今又借題拐彎罵總統，是在打總統賴清德的臉嗎。

北捷發生隨機砍人事件，簡舒培卻發文痛批警方。（圖/資料照）

鄧凱勛今天（22日）在臉書發文表示，台北發生憾事，所有人都希望城市能儘速從傷痛記憶當中走出、重建對公共安全的信任，賴清德也出面肯定台北市警方第一時間的緊急應變，然而簡舒培卻瘋狂攻擊台北市警方，不惜與賴清德唱反調，是為了博取政治版面，還是在「報復」賴清德推動禁用親人擔任黨公職的規定，挾怨出手、借題發揮？

北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件。（圖/資料照）

鄧凱勛首先指出，賴清德說「肯定蔣萬安市長」，簡舒培是在拆賴清德的台？當賴清德聽完警政署簡報後，表示北市警局為所當為、有盡應盡的責任，更說中央、地方要齊心協力度過此難關，簡舒培卻反其道而行，指責快打部隊失靈。無疑是拿憾事在政治攻防、挑起對立，更是將壓力全部甩鍋給冒險犯難的基層員警，讓基層寒心，難道簡舒培是來幫賴清德得罪北市員警的嗎？

鄧凱勛其次稱，警政一條鞭，簡舒培到底在打誰的臉？警政系統是「一條鞭」管理，台北市警察局長李西河是由「內政部長劉世芳」指派；負責向蔣萬安、賴清德、卓榮泰簡報的是「警政署長張榮興」。試問指責警方辦事不力的簡舒培，究竟是在罵負責簡報的張榮興無能？還是在罵劉世芳督導不周？又抑或是罵任用這些人的賴清德？

鄧凱勛最後開酸，簡舒培昔罵賴清德超級蠢，今又拐彎抹角臭總統？簡舒培對於賴清德的不以為然是真情流露，回想過去賴清德禁止黨內公職聘用親人任助理時，就有爆料指出簡舒培曾罵賴清德「超級蠢」，如今看來簡舒培的氣顯然還沒消，畢竟台北市警察局長的人事權在中央，局長是中央挑的、署長更是中央派的，簡舒培對著基層員警、北市警局狂轟濫炸，心中謾罵的標的恐怕直指賴清德，蔣萬安只是指桑罵槐的替死鬼！

鄧凱勛直言，現在是台北市重新復原的關鍵時刻，沒有人希望看到政治口水、推諉甩鍋以及民進黨內的惡鬥戲碼，簡舒培要借題發揮也請注意一下人性，不要在台北的傷口上繼續灑鹽，更請簡舒培放過基層員警，不要再讓已經辛苦維護治安的警察寒了心。

