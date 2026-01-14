拿南韓比台灣！劉書彬扯賴清德「德不配位」：尹錫悅的例子殷鑑不遠

記者楊士誼／台北報導

立法院今（14）日召開彈劾總統案全院公聽會，再度身陷助理爭議的民眾黨立委劉書彬發言時稱，總統賴清德是「德不配位」的總統，上任來導致國會失能、司法失序；劉書彬還宣稱，南韓檢方向法院請求，判處前總統尹錫悅死刑，韓國的例子殷鑑不遠，在野黨提出忠告，總統應好好思考，應該守憲守法，不要重蹈覆徹。「尹錫悅的案例就在我們的身旁，就在眼前」。

劉書彬表示，總統不只是國家元首，行政院長成為總統的「執行長」，加之總統兼任執政黨主席，總統就是政府首長。她指出，總統不反省「雙少數」是否已失去民意，卻仍一意孤行、悖離「憲法守門人」角色，她聲稱，在野黨通過各項修法改革，賴清德與柯建銘不溝通，卻將在野黨妖魔化、抹黑與抹紅，更動員各種力量全面對抗國會，而進行大罷免行動。

劉書彬續表示，大罷免讓社會陷入動盪，而後行政院經歷8次覆議案都遭立法院否決，卻拒絕依照憲法副署與公布法律，使行政權踐踏民主程序、藉由行政權壓制立法權、形同實質廢止立法院，走向行政獨裁。劉書彬也表示，憲法法庭竟在未達新法所需門檻下宣布憲法訴訟法修法違憲，此舉已明確違法。

劉書彬聲稱，憲法法庭明確違反憲法訴訟法，在程序上也違法，沒有達成足夠人數，更對憲法造成結構性的風險，此舉讓司法院成為「權力行使者」、「決策否決者」，變成全球民主笑柄。她批評，賴清德是「德不配位」的總統，上任來導致國會失能、司法失序，這已經是嚴重破壞台灣民主的憲政危機。她宣稱，這次彈劾並非政黨的勝負，而是讓憲政責任被歷史紀錄、落實權力制衡，違憲亂政的行為終將接受歷史審判。

劉書彬還宣稱，南韓檢方向法院請求，判處前總統尹錫悅死刑，韓國的例子殷鑑不遠，在野黨提出忠告，總統應好好思考，應該守憲守法，不要重蹈覆徹，「尹錫悅的案例就在我們的身旁，就在眼前」。

