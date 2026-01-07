拿台官員開刀！劉世芳、鄭英耀遭列台獨頑固分子

國台辦發言人陳斌華宣布，將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」（圖／東森新聞）





中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）舉行2026年首場例行記者會，再度針對台灣官員發布制裁名單。發言人陳斌華宣布，將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並依法實施懲戒；此外，台灣高等檢察署檢察官陳舒怡也被列為「台獨打手幫兇」。對此，陸委會表達嚴厲譴責，直指中共此舉純屬無效且拙劣的政治伎倆。



針對列入名單的理由，陳斌華在記者會上指出，劉世芳長期大肆打壓並迫害參與兩岸交流的台灣人士及在台陸配，極力為兩岸人員往來設置障礙；而教育部長鄭英耀則被指控組織編纂「台獨教材」，意圖毒害台灣青少年。

除行政官員外，國台辦此次制裁範圍擴大至司法人員。陳斌華點名檢察官陳舒怡，指控其炮製冤案，專門迫害支持兩岸交流的台灣民眾，企圖製造「綠色恐怖」，因此將其定性為台獨勢力的打手與幫凶。



根據統計，目前包括副總統蕭美琴、國防部長顧立雄在內，共有14人被中方列為「台獨頑固分子」，另有12人被列為「台獨打手」。回顧近期局勢，從去年底解放軍展開環台軍演，到中國網路博主公開立委沈伯洋的住家與工作場所衛星影像，北京當局動作頻頻。



儘管陳斌華在會中再次強調始終秉持「兩岸一家親」理念，並將責任歸咎於執政黨煽動對立；然而，面對北京當局一連串的文攻武嚇，新的一年兩岸關係恐怕將面臨更為嚴峻的挑戰與考驗。

