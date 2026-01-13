拿台灣當「祭品」？加拿大總理訪中前夕 2名加國訪台議員突宣布提前返國

加拿大總理卡尼（Mark Carney）將於明（14）日起展開為期4天的訪中行程，然而，正在訪台的2名加拿大國會議員，為避免與總理的訪中行程重疊，於12日臨時宣布提前3天返回加拿大，此舉引來反對黨抨擊。台裔保守黨眾議員莊文浩（Michael Chong）痛批，執政黨等同「向威權主義磕頭」，為了商業利益犧牲民主原則。

據加拿大《環球郵報》報導，2名隸屬執政黨自由黨的女議員何潔思（Helena Jaczek）與拉隆德（Marie-France Lalonde）在聽取政府建議後，為避免與總理訪中行程衝突、造成外交政策混淆為由，12日突然中斷訪台行程返國。

廣告 廣告

對於此事，外交部發言人蕭光偉今（13）日證實，外交部一向支持並積極促成台加兩國國會交流及互動，此次加拿大聯邦議員訪問團，「部分團員因故必須先提前返國」，其他團員則依照既定行程計畫進行訪問。他也強調，外交部要說明，台加雙方近年積極拓展在各領域的合作，外交部也持續歡迎各界友人來台訪問，「我們也將持續和加拿大共同深化各領域的交流以及合作。」

有分析指出，面對美國總川普上台後充滿不確定性的貿易保護主義，加拿大急於分散風險。此次卡尼訪中，核心任務是解決中國對加拿大油菜籽（canola）實施的報復性關稅問題。為了順利讓農產品打入中國市場，台灣行程因而成了被犧牲的籌碼。

莊文浩：台灣不應成為加拿大政府官員的負擔

保守黨內主管外交事務的國會議員莊文浩（Michael Chong）痛批自由黨向中國磕頭，他表示，「為了避免惹怒獨裁政權而要求民選議員返國，此舉發出清晰訊息：為了商業便利而犧牲原則。這種退讓削弱了民主、削弱了我們和台灣之間的關係，等同獎勵北京的恫嚇行徑。」

莊文浩強調，台灣不應成為加拿大政府官員的負擔，「台灣是民主夥伴，我們雙方人民有著強勁關係，無論是貿易或自由法治的共同承諾」。

更多風傳媒報導

