拿台積電換15%關稅划算嗎？專家曝4套劇本：最大變數是232條款

據《紐約時報》報導，美國將把對台進口關稅降至15%，但條件是台積電必須在美國進行更大規模投資，據傳至少需再增建5座半導體廠。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，台灣目前對美關稅是20+N%，如果降到15%跟日本、南韓一樣，我們出口有競爭力，這個對股市是利多，但台積電又要提供最大的投資，預估對美投資從1650億幾乎加倍上看到3000億美金。緊接著，半導體232調查的結果也應該會宣布，會開徵半導體的關稅，美國總統川普已經講了很久，一直往後延。另外，台灣將承諾加大對美的採購； 再過來，台灣對美國進口的汽車、農產品會大降關稅。

廣告 廣告

聚焦台積電，蔡明彰在個人YT指出，台灣與美國的投資人看法不同，這個消息一出來，台積電ADR大漲2%，因為買ADR的很多都是美國投資人，他們認為將產能轉移到美國，可以避開台海風險，安全性增加。至於普通股的漲幅比較溫和，有漲，但沒像ADR漲2%那麼大的幅度，為什麼？台灣的投資人、包括經常進出普通股的外資認為，美國廠蓋那麼多，傷害了台積電整體的毛利率。

蔡明彰表示，台積電現在已經取得美國第二塊土地，花了1.9億美金（約50多億台幣），土地大小約是半個竹科，所以再蓋5座新廠，土地不是問題，今（13）日最強的股票就是漢唐、帆宣等台積電的建廠概念股出現大漲，但毛利率仍是投資人關注焦點。

以成本來做比較，蔡明彰說明，同樣是5奈米左右，南科的18廠晶片成本是6681美元，亞利桑那州的21廠的成本是1萬6123美元，所以美國半導體生產成本是台灣的2.4倍，折舊更是台灣的4倍，整體來講，美國廠的毛利率僅8%，那台灣的台積電60%，所以對台積電來講應該是利多，但這個利多假如一宣布以後幅度就不大了，就看台積電1月15日的的法說會講這些問題。

蔡明彰提醒，再過來最大變數是232條款，他列出了4套劇本：

第一套劇本：232條款會開徵半導體關稅，但赴美投資可豁免，那台積電就利多了，然而，其他沒去投資美國的台廠是利空，比如說CoWos先進封裝的弘塑、萬潤現在都在台灣，萬一開徵232半導體關稅，就被迫到美國投資。到美國投資說起來容易，但上述有提到毛利就掉了很多，實際不是想像中的那麼容易。

第二套劇本：開徵半導體關稅，但美國生產部分豁免，美國以外要課稅。這個就有爭議了，現在台積電美國廠的比重還是很少，大部分還是台灣生產，假如真的來這招，川普真的很壞，在美國的部分給你豁免，但假如用到美國以外的半導體產品就要課稅，川普就逼台積電趕快把5座新廠蓋起來，所以連台積電都利空了。

第三套劇本：232條款涵蓋半導體的下游產品，反正產品有用到半導體晶片，全部按照成本比例去課稅。這就非常複雜，用到這個地方真的是天下大亂，對PC、手機就重創，所以可以看到今日華碩股價有點壓抑。那AI伺服器鴻海、廣達、緯創有在北美、美國設廠，那萬一下游的AI也要課稅呢？ 那就被迫加大對美投資。

第四套劇本：232條款僅限半導體，下游的產品沒有。那就看半導體的關稅，因為汽車、鋼、鋁、銅關稅都是25%，一般認為川普講過半導體50%、100%那個太誇張，最終可能是25%。如果在25%以上、包括25%，去美國設廠有誘因；假如只課10%~15%要去美國幹嘛？美國成本增加就不止20%了，所以還要看半導體的關稅的稅率是怎麼樣，但這裡就有爭議了。過去一年漲最多的是半導體當中的記憶體，美光自己在美國有廠，海力士在美國也有產能，然而，台灣的旺宏、華邦、南亞科有在美國設廠嗎？沒有欸，萬一給你課25%呢？ 這個代誌就大條。

更多風傳媒報導

