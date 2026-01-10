拿命換抖內！37歲網紅直播「豪飲威士忌又嗑藥」 母發現他暴斃房內

西班牙37歲知名男性實況主吉梅內斯（Sergio Jiménez）直播中乾完一瓶威士忌和吸食6公克古柯鹼暴斃身亡。（圖／翻攝自Sergio Jiménez Ramos Instagram）

西班牙近日發生一起震驚社會的直播死亡事故，一名現年37歲知名男性實況主吉梅內斯（Sergio Jiménez）在跨年夜的一場私人付費直播中，疑似為換取觀眾的抖內（現金打賞），在鏡頭前公然攝取過量毒品與酒精，家人發現時他已暴斃且屍體呈現僵硬狀態。目前當地警方已介入調查，並對其遺體進行解剖以釐清死因。

根據外媒《國家報》（El País）與《加泰隆尼亞報》（El Periódico）報導，事發當晚，吉梅內斯與另一名實況主佩雷斯（Simón Pérez）合作進行挑戰直播，這場直播還是提供給有付錢的VIP觀看。吉梅內斯為了滿足觀眾要求並賺取獎金，在短短一個晚上內至少吸食了6公克的古柯鹼，並乾掉整整一瓶威士忌。

廣告 廣告

吉梅內斯的母親與兄弟在2025年12月31日凌晨發現他一手緊握手機跪倒在床邊，明顯死亡外還全身僵硬，最痛心的是，他們還聽見手機那頭傳來付費訂閱者詢問，「吉梅內斯你撐不住了嗎？你威士忌還沒喝完啊」。社群平台上還有吉梅內斯直播時，訂閱者側錄的片段，記錄下他暴斃前最後身影。

家屬報案後，警方與救護人員趕抵，當場宣布吉梅內斯死亡。加泰隆尼亞自治區警察（Mossos d’Esquadra）已針對此案展開調查，研判他是在私人直播中為了打賞，竟在3個小時內乾掉一瓶威士忌及吸食6公克古柯鹼，身體無法負荷因此暴斃身亡。

警方於1月6日發布影片，嚴正警告創作者切勿參與任何威脅生命的「病毒式挑戰」。警方指出，這類極端趨勢不僅會造成嚴重中毒或不可逆的身心傷害，更會留下永久性的數位足跡，嚴重影響個人名譽、職場競爭力及學業表現。若挑戰內容涉及公物毀損或暴力行為，還需負擔刑事責任。

這類病態的直播亂象在歐洲並非首例，去（2025）年法國實況主波曼諾夫（Jean Pormanove）在長達 300 小時的馬拉松直播中身亡，他在直播期間曾遭同儕掐脖、射擊彩彈及潑水虐待，引發各界對直播暴力與創作者安全的激烈辯論。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

噁爆！媽媽拍下孩子「尿布扔海底撈火鍋」 知情人揭：上一個賠慘了

學姐黃瀞瑩升格當媽！曬一家三口幸福照 柯文哲獻祝福

老婆刷爆信用卡還謊稱生子討錢 他怒提離婚：從沒看過她肚子大過