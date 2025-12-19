拿命救大家…百貨保全護客遭砍 目擊者淚喊：這就是廢死要的人權？
記者張雅筑／採訪報導
週五下班尖峰，台北捷運與中山商圈驚傳駭人喋血！27歲通緝犯張文流竄兩地，投擲煙霧彈干擾後，持長刀隨機沿路砍殺路人，中山站一名目擊者吳小姐驚恐表示，當時尖叫聲四起，場面相當混亂。但最讓人痛心的是，一名百貨保全為保護民眾挺身抵抗，自己卻慘遭砍重傷命危。這起隨機恐攻造成多人死傷，其中行凶的張文，在犯案後跑到南西誠品，墜樓送醫搶救後仍傷重不治。目前警方已在現場拉起封鎖線，全力釐清這起震驚社會的隨機殺人案。
今（19）日傍晚5時許，正值下班尖峰時刻，27歲通緝犯張文竟拉著一台載滿煙霧彈及疑似爆裂物的推車，大搖大擺進入台北捷運台北車站M7出口。隨後，他無預警投擲多枚煙霧彈，導致現場瞬間濃煙密布，民眾見狀驚慌四竄。熱心民眾見狀，試圖上前制止，卻反遭張嫌刺傷倒地。
張文於北車犯案後並未收手，而是轉往人潮眾多的捷運中山站、中山商圈，在晚間6時30分許繼續作案。他先是在鬧區馬路上公然引爆多枚煙霧彈，趁著視線遭濃煙吞噬、民眾驚叫奔逃之際，持長刀沿路隨機揮砍，甚至發狂般衝入南西誠品商場。
一名剛好在誠品南西店門外等待友人會合的吳小姐，目睹了這驚心動魄的一幕。受訪時，聲音仍不停顫抖地說：「因為我站在比較旁邊，第一時間只有看到煙霧，然後聽到很多人尖叫，接著大家開始到處亂跑。然後我才看到有一個男的拿著長刀，在煙霧中發瘋似地隨機亂砍...大家邊跑邊尖叫，我自己也嚇哭了，因為地上全是血，我只能跟著跑，邊跑邊哭。那個人就像瘋了一樣，看到人就揮，根本鄭捷第二！」
但最讓吳小姐難過和震撼的是，當嫌犯張文準備闖入誠品店時，大門口的百貨保全不顧自身安全，為了保護後方驚恐的民眾、客人，奮不顧身地衝上前阻止。吳小姐哽咽道：「我隱約看到那名保全大哥衝上去擋，根本可以說是拿自己的命在換大家的命...接著再看到的畫面就是他渾身是血倒地，後來救護人員到場，聽現場搶救的人說，狀況不太樂觀，讓人真的很難過。」
說著說著，吳小姐忍不住情緒潰堤，不斷地啜泣，連話都說不下去。稍作平復後，她才顫聲補充，當時保全大哥明明有機會避開，卻選擇在利刃面前築起最後一道防線，那種捨身取義的畫面，對現場所有人來說是巨大的心理衝擊。她也直言，在那個當下，看見如此慘無人道的畫面，自己根本不願意、也不忍心拿起手機拍下任何照片。
吳小姐最後更表示，自己到現在情緒仍完全無法平復，「只要一閉上眼，就是煙霧、尖叫聲，還有保全大哥衝上去的身影。」儘管很感謝自己能幸運地逃過一劫，但一想到那些無辜受傷的人，心中便感到無比沉重。吳小姐語帶哽咽地說，「真心祈禱希望那位英勇的保全大哥，以及所有受傷的民眾，都能平安度過這場難關。」
此外，面對如此慘無人道的隨機攻擊，她也忍不住向支持「廢死」的團體喊話：「請這些團體看看現場的慘狀，看看那些無辜家屬的眼淚。當你們在談論人權時，有沒有想過這些無辜受害者的人權？這種隨機殺人的惡徒，真的不值得任何寬容！」
雖然嫌犯張文最終雖畏罪墜樓身亡，但帶給社會的傷痕與目擊者心中揮之不去的陰影，恐怕短時間內難以撫平。
三立新聞網提醒您：
勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
不良行為，請勿模仿！
更多三立新聞網報導
彰化男子販毒辯稱壯陽藥 法官判刑11年2月
北捷殺人早有預謀！凶嫌案發前「火燒租屋處」…轉移警力直奔捷運犯案
27歲逃兵恐怖攻擊！丟煙霧彈砍人 國防部回應了
北市恐攻犯「張文」曾是志願役軍人！「酒駕遭汰除」 教召未到被通緝
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
快訊／北捷遭惡徒擲煙霧彈！57歲男命危急送台大醫院 搶救情況曝
捷運台北車站今（19）日傍晚驚爆煙霧彈攻擊，傳造成1名57歲男子失去呼吸心跳被送往台大醫院救治。對此，記者詢問台大醫院，院方晚間表示，因涉及病人隱私，詳情暫無法說明。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 113
孫儷「一件羽絨衣穿15年」 從《甄嬛》穿到現在！節儉生活態度掀熱議
中國實力派女星孫儷近日投入新劇《執迷》拍攝，卻意外因一件「舊羽絨外套」成為話題焦點。眼尖網友發現，孫儷在拍戲現場所穿的羽絨外套，竟是15年前購入的同一件。女明星一件羽絨外套穿了15年，瞬間在微博上引發網友熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 2
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 352
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 247
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
台北煙霧彈、隨機砍人嫌犯起底！本名「張文」、27歲男 妨害兵役通緝犯
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導台北市捷運今（19）日下午發生重大公共安全事件，男子在站內投擲煙霧彈並持刀傷人，引發乘客恐慌，多人受傷送醫。台北市長...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 7
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 53
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冬至撞上天赦日！民俗專家︰把握「百年難得改運日」
生活中心／李明融報導後天（21日）即將迎來「冬至」，今年不僅是節氣更迭，更罕見巧遇民俗大吉日「天赦日」。民俗專家廖大乙指出，本週日不僅是冬至逢天赦日，更適逢國曆12月21日的「121新起步日」，是極為難得的「三巧合日」。他建議今年與明年犯太歲的8個生肖應把握時機「換氣改運」，為來年祈求平安。民視健康長照網 ・ 7 小時前 ・ 5
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 13 小時前 ・ 19
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 129
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 38
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 252
全台有雨！「雨下最猛時段」曝光 下波冷空氣這時來報到
週末即將到來，天氣變化格外受矚。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」今（19）日預估未來天氣，並提醒「這時間」將迎來一波「弱冷空氣」，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 2
連霸最大勁敵！美國「雙賽揚合體」組復仇者聯盟 日網驚呆了
體育中心／綜合報導上屆WBC（世界棒球經典賽）敗給日本「銀恨」的美國不讓了！在台灣時間今天（12/19）深夜宣布迎來美聯賽揚「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）、巨人王牌韋伯（Logan Webb）、教士「火球男」米勒（Mason Miller）、洋基明星守護神貝德納（David Bednar）加入，超豪華投手陣容震撼日網，讓日本網友直呼：「太誇張了...」FTV Sports ・ 9 小時前 ・ 2
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 14 小時前 ・ 25