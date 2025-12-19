拿命救大家…百貨保全護客遭砍 目擊者淚喊：這就是廢死要的人權？

記者張雅筑／採訪報導

通緝犯張文於週五下班尖峰，推著裝滿煙霧彈與爆裂物的推車闖入北捷M7出口，引爆煙霧後持長刀隨機砍人，隨後轉戰中山商圈繼續喋血，一路殺進南西誠品。這起隨機傷人、殺人案造成多人死傷，震驚社會。（圖／翻攝畫面）

週五下班尖峰，台北捷運與中山商圈驚傳駭人喋血！27歲通緝犯張文流竄兩地，投擲煙霧彈干擾後，持長刀隨機沿路砍殺路人，中山站一名目擊者吳小姐驚恐表示，當時尖叫聲四起，場面相當混亂。但最讓人痛心的是，一名百貨保全為保護民眾挺身抵抗，自己卻慘遭砍重傷命危。這起隨機恐攻造成多人死傷，其中行凶的張文，在犯案後跑到南西誠品，墜樓送醫搶救後仍傷重不治。目前警方已在現場拉起封鎖線，全力釐清這起震驚社會的隨機殺人案。

今（19）日傍晚5時許，正值下班尖峰時刻，27歲通緝犯張文竟拉著一台載滿煙霧彈及疑似爆裂物的推車，大搖大擺進入台北捷運台北車站M7出口。隨後，他無預警投擲多枚煙霧彈，導致現場瞬間濃煙密布，民眾見狀驚慌四竄。熱心民眾見狀，試圖上前制止，卻反遭張嫌刺傷倒地。

這起驚悚恐攻案發生在今日（19日）傍晚，嫌犯張文拖著一箱裝有多枚煙霧彈及化學爆裂物的推車，自己則戴著防毒面具闖入捷運站。（圖／翻攝畫面）

張文於北車犯案後並未收手，而是轉往人潮眾多的捷運中山站、中山商圈，在晚間6時30分許繼續作案。他先是在鬧區馬路上公然引爆多枚煙霧彈，趁著視線遭濃煙吞噬、民眾驚叫奔逃之際，持長刀沿路隨機揮砍，甚至發狂般衝入南西誠品商場。

一名剛好在誠品南西店門外等待友人會合的吳小姐，目睹了這驚心動魄的一幕。受訪時，聲音仍不停顫抖地說：「因為我站在比較旁邊，第一時間只有看到煙霧，然後聽到很多人尖叫，接著大家開始到處亂跑。然後我才看到有一個男的拿著長刀，在煙霧中發瘋似地隨機亂砍...大家邊跑邊尖叫，我自己也嚇哭了，因為地上全是血，我只能跟著跑，邊跑邊哭。那個人就像瘋了一樣，看到人就揮，根本鄭捷第二！」

但最讓吳小姐難過和震撼的是，當嫌犯張文準備闖入誠品店時，大門口的百貨保全不顧自身安全，為了保護後方驚恐的民眾、客人，奮不顧身地衝上前阻止。吳小姐哽咽道：「我隱約看到那名保全大哥衝上去擋，根本可以說是拿自己的命在換大家的命...接著再看到的畫面就是他渾身是血倒地，後來救護人員到場，聽現場搶救的人說，狀況不太樂觀，讓人真的很難過。」

張文犯案手法相當冷血，目擊者氣憤地表示，他顯然是有備而來。在中山站目擊張嫌持刀砍人的吳小姐更表示，自己差點也成為傷者之一，「他根本像是鎖定逃竄的人群下手，完全不留活路，我到現在全身都還在發抖...就好像遇到鄭捷第二一樣。」（圖／翻攝畫面）

說著說著，吳小姐忍不住情緒潰堤，不斷地啜泣，連話都說不下去。稍作平復後，她才顫聲補充，當時保全大哥明明有機會避開，卻選擇在利刃面前築起最後一道防線，那種捨身取義的畫面，對現場所有人來說是巨大的心理衝擊。她也直言，在那個當下，看見如此慘無人道的畫面，自己根本不願意、也不忍心拿起手機拍下任何照片。

吳小姐最後更表示，自己到現在情緒仍完全無法平復，「只要一閉上眼，就是煙霧、尖叫聲，還有保全大哥衝上去的身影。」儘管很感謝自己能幸運地逃過一劫，但一想到那些無辜受傷的人，心中便感到無比沉重。吳小姐語帶哽咽地說，「真心祈禱希望那位英勇的保全大哥，以及所有受傷的民眾，都能平安度過這場難關。」

此外，面對如此慘無人道的隨機攻擊，她也忍不住向支持「廢死」的團體喊話：「請這些團體看看現場的慘狀，看看那些無辜家屬的眼淚。當你們在談論人權時，有沒有想過這些無辜受害者的人權？這種隨機殺人的惡徒，真的不值得任何寬容！」

雖然張嫌已墜樓身亡，但其冷血行徑與現場殘留的爆裂物，仍讓全台治安單位高度戒備，正全面加派警力巡邏各大人潮密集區和捷運、高鐵及台鐵，以防類似恐攻效應發生。（圖／翻攝畫面）

雖然嫌犯張文最終雖畏罪墜樓身亡，但帶給社會的傷痕與目擊者心中揮之不去的陰影，恐怕短時間內難以撫平。

