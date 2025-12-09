拿命玩？ 男坐日月潭天鵝船頭 大力搖晃險翻

有遊客乘坐天鵝船時，竟然離開座位，爬到船頭外側的突出部位，還不斷左右晃動身體。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





南投日月潭驚險一幕曝光。有遊客乘坐天鵝船時，竟然離開座位，爬到船頭外側的突出部位，還不斷左右晃動身體，造成船身劇烈搖晃，險些翻覆。危險行為全被錄下，畫面在網路上引發大批民眾撻伐。

一名男子坐在天鵝船船頭最外側的位置，完全無視安全規範，還大力左右搖晃。船體跟著一陣晃動，坐在後方的女性友人也顯得相當不穩。拍攝民眾直呼「要翻掉了」，驚險程度令人捏把冷汗。

日月潭的天鵝船分為腳踩與電動兩種，畫面中疑似為電動天鵝船，原本應該乖乖坐在座椅上欣賞湖景，卻被遊客當成遊樂設施般搖晃，完全把自身安全置之度外。

不少網友痛批「根本拿命在玩」、「真的翻了就不是好笑的事情」。業者與當地管理單位也提醒，天鵝船雖然操作簡單，但仍屬水域活動，遊客務必遵守規定，避免離開座位或做出危險動作，以免意外發生後悔莫及。

