拿國籍法要陸配放棄國籍 劉世芳搞兩國論？李貞秀：完全認同

民眾黨「陸配」立委李貞秀。（袁茵攝）

內政部不斷以《國籍法》20條規定，要求民眾黨「陸配」立委李貞秀放棄中華人民共和國國籍，但礙於兩岸政府互不承認對方，因此連陸委會主委邱垂正都坦言，曾告知內政部「陸配」會有放棄困難的問題。被問到會不會認為內政部藉機搞「兩國論」，且扯賴清德總統後腿？李貞秀今（4日）直言，「完全認同」。

民眾黨立院黨團4日上午召開「人民優先，民生優先」記者會，民眾黨主席黃國昌及8名白委陳清龍、王安祥、邱慧洳、李貞秀、洪毓祥、蔡春綢、陳昭姿、劉書彬與會，並公布新會期將推出的優先法案。

被問到邱垂正稱「目前無人成功放棄中共國籍」，會不會認為內政部仍拿《國籍法》作為依據，是想藉機搞「兩國論」？且賴清德曾說過希望大家和平相處，是否認同內政部長劉世芳踰越總統、扯總統後腿，藉機搞獨裁？李貞秀表示，「完全認同你的看法」。

李貞秀提及，賴政府執政團隊荒腔走板，這是內政部開始對自己的中選會進行質疑嗎？這是質疑中選會的能力，還是質疑蔡政府時期的執政法源是否合理？為什麼「蔡規賴不隨」？蔡政府時代沒有爭議的事情，今天到賴政府變成大事件？賴政府可不可以回來做正事？

此外，有媒體詢問，李貞秀稱從沒有中國護照，那要怎麼來台灣？李貞秀稱，來往兩岸從來不需要護照，台灣人赴陸用台胞證，大陸人赴台用入台證，但一般陸配沒有取得定居資格前，往來台灣都要經過香港，並且一定期間就要回去大陸，但最後一次取得台灣給予的定居資格後，大陸公安部門發出的入台證就只會是「單向」，也就是「只能去、不能回」，未來再去大陸就要拿台胞證，「我同學甚至也都叫我台胞」。

