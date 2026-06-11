拿坡里最好吃不是炸雞？內行狂推1神品：隔天加熱依舊多汁
提到拿坡里披薩，不少人第一時間想到的是炸雞，常被網友們戲稱是「被炸雞耽誤的披薩店」。不過，近日許多網友表示，比起過去人人狂讚的炸雞，拿坡里的烤雞似乎更好吃，就算冷藏後再加熱，依舊鮮嫩多汁，連家中挑嘴的長輩也讚不絕口。
近日不少網友在社群平台Threads上分享拿坡里披薩的「烤雞」，吸引近百萬人次瀏覽討論。其中一名網友表示，拿坡里烤雞調味入味、肉質鮮嫩，個人感覺贏過炸雞了，即使當天吃不完放進冰箱冷藏，隔天再微波加熱，口感依舊多汁不乾柴，就連平時很挑食的媽媽吃過也讚不絕口。
也有網友開玩笑說，拿坡里披薩過去被稱為「被炸雞耽誤的披薩店」，如今則是「被烤雞耽誤的披薩店」，買炸雞偶爾會遇到肉質偏乾的情況，但烤雞大多維持多汁口感，幾乎不會踩雷。
不過，也有網友持不同看法，指最近趁著優惠活動，以199元購入8塊烤雞試吃，但感覺烤雞的調味偏重、口味較鹹，可能要搭配白飯、沙拉或其他東西一起吃比較剛好。
另有網友分享烤雞吃不完的「升級吃法」，戴上手套將烤雞撕成絲，再搭配墨西哥餅皮、生菜與洋蔥絲，捲起來一起吃，不僅方便拿取、有飽足感，又不會太鹹。
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