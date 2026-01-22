拿坡里烤雞「8塊特價199元」 漢堡王優惠券加碼4塊雞塊





還在煩惱午餐、晚餐吃什麼嗎？拿坡里推出「經典烤雞組合」包含雞腿、腿排、雞翅及山賊烤雞翅各2隻，原價520元，現在只要199元，立省321元，相當於打3.8折；漢堡王也推出「馬上吃堡優惠券」，使用優惠券購買單人經典套餐，加碼送4塊雞塊。

拿坡里表示，不管是外帶或內用於門市購買原價520元的「經典烤雞組合」，包含雞腿、腿排、雞翅及山賊烤雞翅各2隻，現在特價只要199元，優惠只到2月8日，拿坡里也也推出「披薩買大送大」，購買花生嫩雞、夏威夷海鮮雙享、漁夫燒肉雙享、招牌牛丼、金賞烏魚子與濃起司五重派對等6款新口味披薩，全品項任選1款免費帶走。

廣告 廣告

而漢堡王則推出「馬上吃堡優惠券」，1月22日至2月9日，購買6款單人經典套餐，包括小華堡、雙層火烤牛肉堡、雙起士牛肉堡、雙起士培根牛肉堡、花生培根牛肉堡、花生培根脆雞堡，原套餐含漢堡1顆+小薯+中杯飲品，優惠券加碼多吃4塊雞塊，最低129元起。

（封面圖／翻攝自拿坡里官網）

更多東森財經新聞報導



超多人中招！ 「1操作」LINE帳號被盜 最新詐騙手法曝

展望今年Fed決策 滙豐銀：降息週期已結束

財訊快報：光寶宣布每股54元收購宇智至少2成股權、最多100%，強化5G及AI布局